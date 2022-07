Měl skandál s Husákem. Sparťanský bůh teď shlíží na svět ze štaflí

Pekařství v pražské Libni voní domácími koláčky, štrúdlem a makovými záviny. Kolemjdoucím se hrnou do úst vodopády slin. Ta největší zajímavost se však nachází ve druhém patře, kde bytové jednotky upravuje do útulné podoby malíř pokojů Jan Berger.

Spokojenost zákazníků je veliká. „Pracuje pro nás už pět let a nemůžeme si ho vychválit,“ sklání se před řemeslnickým uměním bývalého fotbalového internacionála Albert Pance, majitel pekařství. „Než začne, vše si pečlivě zakryje, odvede skvělou práci a pak po sobě vzorně uklidí,“ oceňuje cechovní čest záložníka, kterého v 80. letech minulého století obdivoval celý svět.

S nabídkou angažmá přišel i slavný Real Madrid. Jenže ze socialistického Československa se tehdy do zahraničí lehce neodcházelo.

„Chodil jsem do učiliště státního podniku Pražská stavební obnova, školu jsme měli v Košířích a pak v Hrdlořezech,“ rozkrývá pražský rodák, jak dospěl k výučnímu listu.

Vrátit se po fotbalové kariéře k původnímu řemeslu přiměl Bergera jeho syn Tomáš, jinak také velice zdatný prvoligový fotbalista. „Když v roce 2016 skončil v Dukle a přešel jako volný hráč do Bohemians, kde se mu už tolik nedařilo, přemýšlel, co bude dál,“ popisuje otec synovu situaci. „Přišel s nápadem, abych začal znovu malovat pokoje, mám i oprávnění na restaurační práce. A on že mi povede papíry a bude sjednávat zakázky,“ vzpomíná Jan Berger.