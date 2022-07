Zlatý míč proti válce. Slavný ukrajinský fotbalista Bělanov bojuje proti Rusům

Podobně to vnímají ukrajinští občané v zahraničí. „Bělanov byl vynikající fotbalista a jsme na něj pořád hrdí,“ sděluje Stas Matišinec, jenž pracuje v Praze jako stavební dělník.

Do ukrajinských vojsk vstoupili i jiní známí sportovci: biatlonista Pidručnyj, bývalý tenista Stachovskij, boxer Lomačenko. Nikdo však nevzbudil takový ohlas jako držitel Zlatého míče za rok 1986 a vicemistr Evropy 1988.

Anketě už tři roky vládl francouzský záložník Michel Platini, jelikož však jeho Francie, mistr Evropy 1984, skončila v Mexiku až na třetím místě, zdálo se to být pro takového borce málo. Ten rok skončil až na 11. příčce. Za Bělanovem se na druhé pozici umístil anglický střelec Gary Lineker, se šesti zásahy nejlepší střelec mexického šampionátu, na bronzovém stupínku španělský útočník Emilio Butragueňo.

Mnohem více totiž v tomto týmu řádili zkušený Blochin (34 let) a neudržitelný Aleksandr Zavarov, který se stal v tom roce nejlepším fotbalistou Sovětského svazu. Doma byl králem on, v Evropě spoluhráč Bělanov.

Společenské změny v roce 1989 umožnily sovětským sportovcům získat zahraniční angažmá, Bělanov zamířil do německého klubu Borussia Mönchengladbach. Odstupné Dynamu Kyjev činilo dva miliony marek, tehdy na české koruny asi 24 milionů.

Pomenší, avšak nesmírně rychlý útočník se do kroniky klubu nijak výrazněji nezapsal. Za dva roky pouhých čtyřiadvacet zápasů v bundeslize a čtyři góly neodpovídaly jeho kvalitám. Potíž byla v tom, že se sovětští sportovci, kteří byli zvyklí na neustálé hlídání a organizování i soukromého života, neuměli ve svobodné společnosti pohybovat.

Zlatý míč nejlepšího fotbalisty Evropy 1986, stříbro na ME 1988, vítěz Poháru vítězů pohárů 1986, sovětská liga 1985, 1986

Angažmá zlomil skandál, když přátelé jeho ženy, s níž se později rozvedl, ukradli v supermarketu zboží docela vysoké hodnoty a přinesli lup do jeho domu. On jako majitel nemovitosti byl policií zadržen a vyslýchán. K obvinění však nedošlo. „Proč by někdo kradl látky a šaty v obchodě, když dva dny předtím poukázal na pomoc postiženým dětem tisíc dolarů?“ ptala se Komsomolská pravda.