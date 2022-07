Ani reprezentantky nejsou plně profi. České fotbalistky trénují až po práci

Do studia Seznam Zpráv zavítala Kateřina Bužková, česká profesionální fotbalistka, která coby kmenová hráčka pražské Sparty aktuálně hostuje ve Slovanu Liberec. Nosičům vody prozradila, jak je to s podmínkami v českém i zahraničním prostředí, co by se mělo v tuzemsku změnit a jakým směrem by se mohl ženský fotbal ubírat.