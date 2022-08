Soumrak na Slavii? Mnoho změn, málo lídrů a pověst přestupní stanice

Slavia sice v neděli v lize dokázala oslabeným Pardubicím nasázet „sedmičku“, ale v předkole bojů o Konferenční ligu to na půdě polského Rakówa Čenstochová sešívaným přinejmenším drhlo. Víc než samotná porážka 1:2 by měl tým Jindřicha Trpišovského před klíčovou odvetou strašit jeho herní projev.

„Přišlo mi to, jako kdyby se Slavia v Polsku podívala do zrcadla a konfrontovala se tam se svou verzí ze sezony 2018/19. Tou dobou měla ve zvyku diktovat tempo hry, soupeře zpravidla přeběhala a přehrála,“ vzpomíná fotbalový expert Seznam Zpráv Luděk Mádl.

V čem přesně chybovali Tomáš Holeš a Srdjan Plavšič? A jak se liší současná Slavia od své nejúspěšnější novodobé verze z památné účasti v Lize mistrů, kde nebyla do počtu ani v konkurenci Barcelony, Interu Milán nebo Dortmundu? Nejen o tom uslyšíte v novém dílu Nosičů vody.

„Je to samozřejmě komplexní téma. Pravdou je, že nositelem vítězného plamene původního Trpišovského celku byli domácí hráči jako Jan Bořil, Tomáš Souček, Vladimír Coufal nebo Ondřej Kúdela. To se se sérií transferů rychle proměnilo. Aktuálně v Edenu působí mnozí hráči, kteří tu silnou Slavii nezažili a o to hůře se jim může navazovat na někdejší úspěchy a týmový duch. Proti Slavii také může hrát fakt, že pro nově příchozí zahraniční hráče není cílovou stanicí, chtějí se dostat dál, a tudíž mohou hrát více na sebe, aby se sami prodali. Na tom pak tratí tým,“ dodává Luděk Mádl.