Glosář: Strach o Slavii. V zrcadle viděla své původní já a nestačila na něj

Jako by se Slavia viděla v zrcadle. Tedy to, jak vypadala před třemi lety. Viděla také, kam se za ty tři roky sama posunula. A že si teď se svým předobrazem prakticky neví rady.

Rakówu stačili průměrní hráči, zato zapálení pro věc a dokonale organizovaní. Plus jako nadstavba osmadvacetiletý španělský fotbalista Ivi López, co se doma pohyboval na pomezí I. a II. ligy. Ponferradina, Huesca, Gijón, Valladolid… To byla jeho působiště před příchodem do Polska. V tamní lize je teď ale král a na Slavii jeho umění v pohodě stačilo.