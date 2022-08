Co hledal, našel. Střelecká legenda Baníku Ostrava sehnala povolání snů

Našel v Brušperku to, co léta marně hledal – spokojenost. „Mohu si organizovat čas podle svého, chodit na zápasy, na které chci, pořád se netřást, jestli náhodou nepřijdu o práci,“ připomíná si období, kdy se pokoušel prosadit jako trenér profesionálních týmů. „Stačily dva špatné výsledky a už mi hrozilo odvolání, nebo se nový majitel pozastavoval, jestli nemám vysokou smlouvu, pořád bylo něco,“ vrací se ke štacím ve Vítkovicích, Banské Bystrici, Fulneku a Hlučíně. „Teď jsem pánem svého času a jsem spokojen,“ pochvaluje si. „Když nechci, ani mezi lidi jít nemusím,“ neopustí své strojní království.

Hlavně v záplavě zápasů, reprezentačních srazů a fotbalových povinností mu proteklo mezi prsty, jak děti rychle vyspěly. „Trošku jsem měl na ně čas až při angažmá v Rakousku, ale to už Honza i Bára chodili do školy,“ povzdechne.

Trénovat dospělé už by nešel, ale mládeži předává zkušenosti rád. „V akademii Baníku vedu individuální tréninky s útočníky ve věku 16 až 18 let,“ uvádí své zapojení. A objevuje generační střet. „Jejich myšlení se překulilo o sto osmdesát stupňů,“ povšiml si. „Dneska vám hráč řekne – trenére, těch centrů je hodně, bude nás z toho bolet hlava. To se jim nelíbí, pak tamto,“ nachází odlišný přístup.

„My se takto chovat nemohli,“ vrací se ke svému fotbalovému zrání. „Já šel do zápasu, když jsem měl na hlavě čerstvě zašitou šesticentimetrovou jizvu,“ vybavuje si. „Bylo mi šestnáct, hrál se turnaj na škváře, pršelo, ale vůbec bych si neodvážil trenérovi říct, že nebudu hlavičkovat, protože mám zašitou hlavu,“ netroufl by si vzdorovat. „Byli jsme jiní,“ zdůrazňuje.

To se týká nejen morálních vlastností, ale i dovedností. „Dneska kluci umějí finesy, nastudují si je na internetu, přitom první dotyk při zpracování je pro ně problém,“ upozorňuje Daněk. „Já jsem neskonale vděčný všem trenérům, kteří mě v Baníku v mládeži vedli, a především trenéru Evženu Hadamczikovi, který si mě vzal do dospělých,“ posílá slova vděku na nebesa. „Ale dával nám zabrat. Mně a o šest let staršího Vernera Ličku, už střelce áčka, si vzal po tréninku a třicet minut na nás centroval míče, my si je zpracovávali na prsa, zkoušeli všechny druhy kopu na branku,“ popisuje. „Pak nás chválili – vy jste úžasní, takové zpracování nikdo v republice nemá. Bodejť by ne, když jsme to provedli snad milionkrát!“ uvědomuje si, jak platný byl tento dril.