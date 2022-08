Italská národní tragédie. Neúčast v Kataru postihne i kavárníky

Ztráty z neúčasti na světovém šampionátu v Kataru budou obrovské. „Z pohledu hospodářství země jde o sedmý nejvýkonnější obor,“ popisuje uznávaný novinář Massimo Franchi, šéf fotbalové sekce turínského listu Tutto Sport. „Bude to citelný zásah pro celou Itálii,“ upozorňuje.

Fanoušci se do Kataru nevydají a zasažena budou nejrůznější odvětví. „Cestovní kanceláře, letecké společnosti, půjčovny automobilů i jejich prodejci, obchody se sportovním zboží a také výrobci,“ vypočítává Franchi, jak už nyní trpí soukromý i státní sektor. Fanoušci italského týmu následují na světové turnaje své oblíbence po desetitisících po celé planetě a nikdy přitom nekoukali na vynaložené liry (nyní eura), na své vášni nijak neškudlili.

Restauratéři a provozovatelé vináren hlásí obří ztráty už dopředu. Otevírat pro pár cizinců se jim ani nevyplatí. „Italové jsou zahledění jen do svého týmu,“ zdůrazňuje Kubík, že zahraniční turisté díry obratu rozhodně nezaplní.

Nadšení bylo obrovské, varovné hlasy nikdo slyšet nechtěl. Všichni obdivovali, jaký hraje italský tým ofenzivní fotbal, jiný než ostatní účastníci EURA, nedostatky se nepřipomínaly. „Hezký fotbal předváděli jen v základní skupině, “ upozornil český trenér Zdeněk Zeman, jenž v italských klubech (AS Řím, Lazio, Parma, Neapol, Palermo, Pescara, Lecce, Brescia, Foggia) proslul ofenzivním pojetím.

Pak už to bylo podle něj jen horší. „S Rakouskem to už bylo vyrovnané, stejně tak s Belgií, v semifinále proti Španělsku byli herně horší. Ani ve finále proti Anglii nedominovali,“ dokladoval. „Nebyli tak natrénovaní, výkony už upadávaly,“ prohlašoval. „Je třeba se podívat, jak úspěchu dosáhli. Tvrdím, že měli štěstí. A nejsou na takové výši, jak se soudí,“ přidal se další český znalec italského fotbalu Tomáš Skuhravý, střelecká legenda FC Janov .

Kvalifikace se Italům nevydařila. Už jen to, že je v základní evropské skupině C odstrčili od přímého postupu Švýcaři (dvakrát s nimi remizovali), se bralo jako národní újma. Ale fanoušci věřili, že v baráži hráči v blankytně modrých dresech všechno dohoní a napraví.

V baráži měli jít na Portugalsko, ale k vražednému souboji nedošlo, padli už kolo před tím doma se Severní Makedonií. Jméno makedonského útočníka Alaksandara Trakovského, který se v Palermu trefil v nastavení, bude navždy strašit v análech. „Co je to za mančaft, když se podruhé za sebou nedostane na mistrovství světa! A nepadne se silným Portugalskem, ale doma s Makedonií, to vypovídá samo za sebe,“ nešetří své nynější krajany Skuhravý, který žije v oblasti Ligurie. „To dokazuje, že někteří hráči jsou psychicky labilní. Přijde úspěch a pak pád,“ praví příkře.

Rovněž absence evropského monarchy je považována za pohanu. Dosud chyběl evropský mistr na světovém turnaji jen v roce 1978 v Argentině (Československo), 1994 v USA (Dánsko) a 2006 v Německu (Řecko). A Italové si po svém předchozím evropském vítězství v roce 1968 počínali i na následném světovém vystoupení velice zdatně, došli v Mexiku 1970 až do finále, kde padli se skvělou Brazílii.

Přitom Itálie byla pravidelným účastníkem, o jejím členství mezi elitou se nepochybovalo. V minulém století se jí nepodařilo kvalifikovat se mezi nejlepší jen jednou, v boji o mistrovství světa 1958 ve Švédsku, když prohrála na hřišti obou soupeřů v Portugalsku a Severním Irsku (postupující). Když se neprobojovala na předchozí šampionát v roce 2018 v Rusku, vypadalo to jako ojedinělé selhání. Další neúspěch však naznačuje, že by to mohlo být i jinak.