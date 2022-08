U největší záhady v dějinách fotbalu byl i rodák z Bruntálu

V červnu 1946 byli vystěhováni do sběrného tábora Machold, zde čekali na transport a v září 1946 byli odesláni vlakem do dalšího sběrného tábora v Domažlicích. To již byla okupační zóna USA. Odtud byli přemístěni do uprchlického tábora ve Würzburgu a následně přiděleni do obce Marktheidenfeld, kde si otec našel práci na nádraží a matka se stala pomocnou dělnicí na místním statku.