Jde to i „bez peněz“? Liga mistrů se vrací do Plzně, bohatá Praha jen kouká

Fotbalová Viktoria Plzeň zná soupeře v nadcházejícím ročníku Ligy mistrů. Do bojů v základní skupině nejprestižnější klubové soutěže Evropy zasáhne plzeňský klub už počtvrté, což je v podmínkách českého fotbalu v posledních letech nevídaná věc. Tím spíš, že nejde o klub s obrovským finančním zázemím. Jak se plzeňský fotbalový zázrak rodil? Na čem stojí? A je dlouhodobě udržitelný?

„Je ale důležité, aby hospodařili rozumně. Rozhodně to není tak, že Plzeň bude určitě v dalších 15 letech hrát každý rok o titul. Takové zdroje v Plzni nikdy nebudou, protože je přece jenom menší než Sparta nebo Slavie,“ vysvětluje Mádl.

Podle fotbalového experta Seznam Zpráv Luďka Mádla jde o „obrovský úspěch“. I proto, že klub se rázem díky penězům z Evropy nejspíš na několik let dostal od hrozby insolvence do finančního bezpečí.

Viktoria Plzeň slaví nečekaný úspěch, postoupila do Ligy mistrů. Jejími soupeři v základní skupině budou Bayern Mnichov, Inter Milán a FC Barcelona.

Přestože je pro menší země čím dál těžší dostat se do soutěže nejlepších evropských fotbalových klubů, Viktorii Plzeň se to povedlo za poslední dekádu už počtvrté. Od roku 1992 – tedy od chvíle, kdy se Liga mistrů hraje v současném formátu – se mezi elitu prodrala už jen pražská „S“.

Sparta sice postoupila do základní skupiny vícekrát, dokonce sedmkrát, naposledy to ale bylo před šestnácti lety. Slavia podobného úspěchu dosáhla jen dvakrát. „V kontextu poslední doby je to prostě mimořádný úspěch,“ říká fotbalový expert Seznam Zpráv a spoluautor podcastu Nosiči vody Luděk Mádl.