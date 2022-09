Bílkova plzeňská tvrz se ocitne pod palbou a jubilant Baník nemá co slavit

Baník Ostrava slaví tento týden 100 let od založení klubu. „A stal se tak trochu obětí těch oslav,“ padlo v podcastu Nosiči vody. Klub drtí překotné a nepřipravené angažování kouče Pavla Vrby i neochota omladit kádr.

Ve čtvrtek 8. září to bude přesně 100 let, co vznikl fotbalový klub Baník Ostrava, jeden z pilířů historie i současnosti tuzemského fotbalu. Nosiči vody se tedy na specifický fenomén Baníku podívali opravdu důkladně.