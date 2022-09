Poslední dinosaurus. Proč se z Cristiana Ronalda stalo zboží, které nikdo nechce

Z posledních třinácti udělených Zlatých míčů France Footballu, potažmo FIFA, si jich hned dvanáct rozdělila dvojice Lionel Messi a Cristiano Ronaldo.

Argentinec vyhrál sedmkrát, Portugalec pětkrát. Šestkrát skončil druhý, jednou třetí. Z toho je jasně patrné, kterým dvěma velikánům se v uplynulých letech klaněl celý fotbalový svět.

Jenže čas nezastavíš. Sedmnáctého října trofej za uplynulou sezonu rozhodně nepřevezme 35letý Messi, který se prvně od roku 2005 nevešel ani mezi 30 nominovaných. A při vší úctě, na další triumf 37letého Cristiana Ronalda už to také nevypadá.

Což o to, jeho střelecká bilance z minulé sezony, konkrétně 18 branek v Premier League a 6 v Lize mistrů, není rozhodně špatná. Ale k ničemu nevedla. Šesté místo v anglické lize a totálně rozklížený, v závěru sezony prakticky konkurence neschopný tým. Tak vypadal hlavní report o „úspěšnosti“ Manchesteru United v sezoně 2021/2022.

Bylo zjevné, že nápad angažovat na Old Trafford po letech opět Cristiana Ronalda nepatřil mezi ty nejšťastnější.

V roce 2009 odcházel do Realu Madrid za tehdy rekordních 94 milionů eur. Na San Bernabeu posbíral spoustu trofejí, atraktivita ligy stála na rivalitě a neustálém srovnávání CR7 s Lionelem Messim, ikonou Barcelony.

Tak jak přibývaly jejich góly do historických statistik, rostla i jejich ega a také nároky na stále lukrativnější smlouvy. Zatímco Florentino Perez uťal tenhle vývoj včas a před čtyřmi lety odprodal Cristiana Ronalda za 116 milionů eur do Juventusu, Barcelonu Messiho pokračující astronomická smlouva zahltila. A spolu s nepovedenými stamilionovými transfery ji stáhla do ekonomického pekla s dluhem 1,35 miliardy eur.

Éra famózních, ale sobeckých dinosaurů končí

Styl Messiho, Suáreze a spol., který se dal vyjádřit slovy „my tu nejsme od toho, abychom bránili“ narazil v dubnu 2020 v duelu Ligy mistrů na mnohem modernější, týmovější fotbalovou doktrínu v podání Bayernu Mnichov. Duel skončil triumfem německého klubu 7:0.

O tom, že éra dinosaurů na té nejšpičkovější fotbalové úrovni už skončila, se mezitím přesvědčoval i Juventus Turín, který angažoval Cristiana Ronalda s vírou, že po dvou finálových porážkách bude právě CR7 tou poslední kostičkou, která Juve v předchozích letech scházela do skládačky směřující k triumfu v Lize mistrů.

Ten se ale nekonal. Čtvrtfinále, osmifinále, osmifinále. Dál se Juventus s Cristianem Ronaldem v Lize mistrů nedostal.

„Ronaldo je šampion, který vám garantuje nějakých 30 až 35 branek za sezonu. Takový hráč vám zvýší šance na vítězství, ale přinese s sebou zároveň něco, co rozklíží soudržnost v kabině. Každopádně i tak vidím jeho přínos víc pozitivní než negativní,“ zachoval v podcastu Nosiči vody dekórum jeho exkluzivní host Pavel Nedvěd, viceprezident Juventusu.

Zdůraznil i Portugalcův přínos pro zvýšení atraktivity klubu z hlediska globálního fanouškovského zájmu nebo prodeje dresů s číslem 7.

Nicméně loni v létě se Cristiano Ronaldo vrátil po letech na Old Trafford. Už stál jen 15 milionů eur, nicméně v jeho věkové kategorii šlo i tak o rekordní hodnotu.

Fanoušky United v uplynulé sezoně potěšil celkem 24 góly, trenéra Ralfa Rangnicka ale nemohla těšit nesourodost kolektivu, kde si – zjednodušeně řečeno – dělal každý, co chtěl. Nejen Ronaldo, ale i Paul Pogba a další.

Rangnick odešel, nový trenér Erik ten Hag z Ajaxu Amsterdam přišel. Přestavuje kádr a pokračuje v Rangnickově snaze vytvořit na Old Trafford tým, který se vrátí do evropské špičky. V ní teď ovšem dominují celky, ve kterých skvělé individuality vkládají svůj potenciál plně do týmových součinností a trenérových taktických plánů.

Činí tak třeba Kevin de Bruyne v Manchesteru City, Mohamed Salah v Liverpoolu… a mohli bychom pokračovat. Nejžhavější fotbalové hvězdy dneška „upgradovaly“ na tento týmový model. Zúčastňují se presinku, součinností přechodové fáze, vracejí se do obrany, dodržují do puntíku trenérovy pokyny.

Ve srovnání s tím je prostě Cristiano Ronaldo „ze staré školy“ a už ho nikdo nepředělá. Ve svých 37 let se sice těší skvělé fyzické kondici, nicméně desítky sprintových náběhů za zápas už od něj asi nikdo očekávat nemůže.

Expert: Problém není jen v bránění

Jeho největší síla spočívá samozřejmě v rutinní koncovce. Jeho efektivita při proměňování šancí byla a je fantastická. Jenže fotbal není jen o střílení gólů, byť se to tak mnohým může na první pohled zdát.

„Není to jen otázka nedostatečného bránění. Ronaldo se v utkáních patřičně nehýbe. United získají míč, jenže on stojí v tu chvíli v nepoužitelné pozici,“ poukazuje na Portugalcovy nedostatky Jakub Dobiáš, expert na analýzu fotbalových dat z firmy 11Hacks.

Jindy se zase v Ronaldovi zažehne spasitelský syndrom a jde si hluboko do pole pro míč, s tím, že ho asi vyveze dopředu jako před půlstoletím Diego Maradona.

Jenže to po něm trenéři rozhodně nechtějí. Vědí totiž, že tohle není jeho role. Když se pustí do téhle eskapády, nemůže totiž na hrotu zakončovat, což je jeho úkolem. Takticky je CR7 při svém egu zjevně velmi obtížně kočírovatelný.

„A také zaznamenává spoustu zbytečných ztrát míče. Pořád se totiž nutí do zakončení, i z nepřipravených pozic,“ všiml si nejen v datových výstupech Jakub Dobiáš. Když odražený míč získá soupeř, může samozřejmě hrozit rychlým protiútokem. „V celé své kariéře nastřílel Ronaldo jen 10 procent svých gólů z pozic mimo vápno, jeho síla je uvnitř boxu (pokutového území),“ dodává Dobiáš.

A pokračuje další myšlenkou: „Navíc jsou United s Ronaldem velmi čitelní pro soupeře. Když je CR7 na ploše, všichni hledají svými přihrávkami Ronalda, protože je to hvězda a osobnost. Soupeři se to pak snáze brání.“

Ronaldův příchod na Old Trafford tak viditelně utlumil Bruna Fernandese či Marcuse Rashforda.

Znovuspojení CR7 a Manchesteru United prostě na hřišti zdaleka neklape tak dobře, jak si asi obě strany před rokem představovaly.

Erik ten Hag sice od svého příchodu do Manchesteru pořád opakoval, jak je pro něj Cristiano důležitý a že s ním ve svých plánech napevno počítá. Nicméně v reálném světě ho teď posadil na lavičku náhradníků.

I Cristiano Ronaldo zjevně vycítil, že tohle není ono. Jeho agent Jorge Mendez absolvoval v létě okružní jízdu po evropských velkoklubech. A hledal možnosti pro Portugalcovo přesídlení. Jenže neuspěl.

Mediálně se celá záležitost prezentovala v tom stylu, že se CR7 v Manchesteru sice ohromně líbí, ale chtěl by hrát za každou cenu Ligu mistrů a vylepšovat si v ní svou famózní bilanci 183 zápasů / 140 gólů.

Děkujeme, ale nechceme

Příběh o tom, který účastník Ligy mistrů naplní Ronaldovy sny, znamenal po celé léto výraznou mediální agendu pro celý kontinent.

Jenže se ze všech stran postupně ozývalo: Ne.

„Takový přestup by nezapadal do naší filozofie,“ vyjádřil se decentně Oliver Kahn, někdejší skvělý gólman, nyní jeden z hlavních šéfů Bayernu Mnichov.

„Ronaldo? Znovu? Ve 38 letech?“ odpálkoval úvahy fanoušků o 37letém útočníkovi Florentino Pérez, prezident Realu Madrid. A Ronaldův věk přitom schválně nadsadil.

„Nevím, kdo vymyslel tento příběh o Cristianovi, ale je prakticky nemožné, aby sem přišel,“ prohlásil zase Enrique Cerezo, šéf Atlétika Madrid.

A v podobném duchu se ozvali i mnozí další. Už to vypadalo, že Ronaldova cesta ke kořenům bude dokonána návratem do Sportingu Lisabon, odkud před lety přišel na svou první misi do United.

Podle některých britských médií měl prý trenér Rúben Amorim vyhrožovat vedení, že přivede-li Ronalda, dá okamžitou výpověď. Amorim tyto zvěsti na tiskové konferenci dementoval, nicméně CR7 se „domů“ nevrátil.

Zůstal v roli náhradníka na Old Trafford. Proč?

Své řešení prostě nenašla rovnice zohledňující Ronaldův požadavek na vysokou sportovní úroveň a ambici jeho případného nového klubu, taktéž požadavek United na odstupné i Ronaldovy platové představy. A co je podstatné: vedle Ronaldových nepopiratelných předností také zjevné limity, které aktuální angažmá na Old Trafford odhalilo.

Klub, který by vsadil „all-in“ na Ronalda a podřídil mu všechno po ekonomické i sportovní stránce, se zjevně nenašel.

Vyjma nabídek ze Saúdské Arábie, které ovšem Ronaldo neakceptoval.

Přestupní okno vedoucí do velkých evropských lig se ve čtvrtek uzavřelo, v souladu s tím se dnes nahlásily soupisky týmů pro pohárové soutěže UEFA.

Přijme CR7 novou roli?

Cristiano Ronaldo usedl ve čtvrtek večer v Leicesteru na střídačku Manchesteru United, mimochodem poblíž mladého českého náhradního brankáře Matěje Kováře. Na rozdíl od něj šel Ronaldo coby střídající hráč v 68. minutě do hry.

Nikde není psáno, že v neděli v souboji s Arsenalem nebude v základní sestavě a nenastřílí dosud suverénnímu lídrovi tabulky třeba hattrick. V jeho možnostech to bezpochyby je. Ale časy, kdy byl zápas co zápas hlavním hrdinou všech klání, do kterých nastupoval, a všechny týmy, za něž hrával, na něm visely, už jsou zjevně pryč.