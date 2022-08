Příbram a Starka junior čelí stíhání v berbrovské kauze Dezinfekce

Ta vyplatila firmě Tymich takřka 10 milionů korun za dezinfekci fotbalových kabin v akci zaštítěné bojem proti covidu. Od firmy Tymich putovaly pak peníze dál. A podle policie dopluly přes prostředníka až do příbramské kasy.

Telefon ovšem zdvihnul Janův otec Jaroslav Starka: „Kluk na žádném výslechu nebyl. Je něco jiného, co si policie přeje a co jsou fakta. Jejich konstrukce považuju za bezpředmětné,“ vyjádřil se.

V listopadu to bude už 16 let od akce, kdy příbramského podnikatele Jaroslava Starku zatýkala policie spektakulárně na dálnici. Starka pak ve vyšetřovací vazbě strávil řadu měsíců kvůli podezření, že se měl podílet na únosu otce Radovana Krejčíře. Neprokázalo se, nedošlo ani na soud.

S organizovaným zločinem byl Jaroslav Starka spojován mnohokrát, odsouzen byl ovšem v jediném případě, a to už v 80. letech za rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví.

„Já vím, co policie umí a co dokáže, a tak se k tomu nechci víc vyjadřovat. To je věc pro právníky,“ glosoval Jaroslav Starka aktuální kauzu.