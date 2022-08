Notičky: Mecenáš F-evoluce hledá jméno, jež by jednou nahradilo Fouska

Co se týče Etické komise FAČR, ta se 11. srpna konečně zase sešla, ale přerušila své zasedání do čtvrtka 25. srpna a žádné novinky z disciplinárního šetření vycházejícího z policejního spisu Šváb o Romanu Bebrovi a jeho kumpánech zatím neventilovala.

Kdyby k tomu měla příležitost, F-evoluce by Fouska, který nesplňuje její představy, ráda převolila. Vedle příležitosti by k tomu ale ještě potřebovala dostatek hlasů a pořádného protikandidáta.

Je otázkou, zda by se v případě dalších voleb nechal ke kandidatuře přemluvit znovu. U lídra konzervativců Adolfa Šádka přichází kandidatura v úvahu asi jen v případě, že by prodal Viktorii Plzeň. A u Miroslava Pelty pouze kdyby byl zproštěn viny ve své trestní kauze, ve které to ale zatím vypadá spíš na kriminál než na návrat do světel ramp.