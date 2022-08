Jansta dotace dostane. Díky hrubce basketbalu mají šanci i skiboby či bridž

Tohle všechno na České basketbalové federaci věděli. Jen měli za to, že v den uzávěrky stačí žádost poslat do půlnoci. Chyba lávky. Když zjistili, že uzávěrka vypršela v poledne, bylo už pozdě.

Kvůli čtvrthodině zpoždění se ocitlo v ohrožení celoroční financování jednoho z největších sportovních svazů v Česku. Kdyby nepřišla žádná dotace od státu, scházelo by basketbalu zhruba 120 milionů korun. Tedy příspěvek, se kterým se počítalo na uhrazení provozu reprezentace, talentovanou mládež i provoz svazu.

„Kdyby se nenašlo řešení, museli bychom sáhnout do rezerv a vzít si úvěry,“ říká Miroslav Jansta, předseda České basketbalové federace. A vedle toho také protřelý právník a lobbista, potažmo předseda České unie sportu.

Žádosti o dotace je možné podávat od úterý 16. srpna. A to až do 15. září. „Je to podle všeho nejrozumnější řešení,“ říká Miroslav Jansta, který předpokládá, že tentokrát už sekretariát České basketbalové federace podá žádost v termínu.