Příběh neobyčejného šílenství. Jeho život se řídí zápasy Baníku Ostrava

Sám Srkala se totiž letos dožívá padesátky. „Už před dvaceti lety jsem říkal kamarádům, že mě stačí dočkat se stovky klubu a mých kulatin. To se mi snad už podaří. Tehdy jsem to bral jako svoji metu, dneska chci samozřejmě fungovat dál,“ říká pobaveně.

Kdysi si dal závazek, že nevynechá jediný domácí zápas klubu. Tradici porušil až letos na konci srpna. Chyběl při porážce s Teplicemi 1:2. V té době cestoval po Rusku. „Každý si klepe na čelo. Nepodporuji Putinův režim, ale chtěl jsem to tam procestovat. Já to prostě tak mám,“ vysvětluje a dodává, že se alespoň při porážce netrápil přímo na stadionu.

Srkalovo fandění se rozvinulo až do detektivní práce. A ta nemá hranice. „Stalo se, že jsem jel třeba do Bosny a Hercegoviny, abych si zajistil soupisku ze zápasu v roce 1974,“ šokuje Srkala.

Ve svém archivu má i jednu z prvních listin Baníku. Našel ji v omšelém kufru, který patřil vnukovi jednoho z hráčů. „Musel jsem vnuka nejdřív dost přemlouvat. Konečně mi donesl obstarožní kufřík a nestačil jsem se divit. Byly v něm fotografie, jedna z listin. To mě nakoplo a člověk se pak snaží vyždímat, co se dá,“ hlásí Srkala.

Některé cennosti zapůjčil i pořadatelům speciální výstavy ke stému výročí založení klubu. „Dal jsem tam třeba staré zahraniční noviny. Když byl Baník v Anglii, na první straně Timesů vyšla obrovská fotka fotbalového klubu ze Slezské Ostravy, který tam přijel na zájezd. To byla velká pocta, že se takový klub dostal na titulní stranu,“ říká Srkala, který se také podílel na knize Tomáše Šiřiny My jsme Baník. Loni vyšla k příležitosti kulatého výročí.

Co mu radost nedělá, jsou letošní výsledky klubu. Baník v úvodních sedmi kolech zvítězil jen jednou a zůstává až na čtrnáctém místě tabulky. „Vyšla speciální edice dresů, trička pro fanoušky. Člověk nosí na hrudi hrdě nápis sto let, ale výkony jsou špatné. V klubu přetrvávají vnitřní problémy a přenáší se to do kabiny.“