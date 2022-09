Glosář: Elitu Češi opouští, Šilhavý přesto hovoří o skvělém výsledku

Resumé? Český celek se prezentoval výrazně lépe než minule, leč do výsledku zápasu to vtisknout nedokázal. Podlehl 1:2, ve skupině skončil poslední a z nejvyššího patra Ligy národů sestupuje.

Celek totiž zůstává opakovaně neúspěšný. A u nás se tak nějak volně přechází, akceptuje se to. Petr Fousek nyní publikoval stanovisko , že sice není spokojen se sestupem, ale soupeři byli kvalitní a vyjma jednoho utkání s Portugalci byli Češi konkurenceschopní. To mu zjevně bohatě stačí. Pohoda, jazz…

Jestli se nemýlím, mělo by to znamenat, že pokud by Češi nepostoupili na Euro díky 1. či 2. příčce v kvalifikační skupině, pak by se dostali do baráže tehdy, kdyby přímý postup na turnaj slavilo 13 výše postavených týmů zmíněného speciálního rankingu Ligy národů. To se jistě může stát a také nemusí.