Notičky: Šéf Dukly šel roky proti Berbrovi, ale teď to možná opět schytá

Vedle Dukly bylo zahájeno disciplinární řízení i se Slavií Praha, soustřeďuje se ale jen na dění kolem rezervního týmu červenobílých. Vypadá to, že kdyby snad mělo dojít ke sportovní sankci, týkala by se nejvýše Slavie B.

Jenže to je všechno, žádné další indicie už tu nejsou. Tedy alespoň podle těch, kteří na rozdíl ode mě měli možnost prostudovat si kompletních 14 000 stránek spisu, který ke svému vyšetřování Romana Berbra a spol. vedla Policie ČR.

Jen Romana Rogoze, tehdy sportovního ředitele Vyšehradu a zároveň muže číslo 2 v Berbrově gangu, totiž policie odsledovala důsledně. A vedle odposlechů a záznamů komunikačního provozu nasadila operativní techniku i na benzinové stanice, do rozhodcovských šaten na Strahově nebo do prostor hotelu Pyramida. Tam všude se Rogoz se sudími scházel, domlouval se s nimi na úplatcích, případně je rovnou vyplácel.

K Vyšehradu měla díky práci policie podkladů nejvíc, už v prosinci tedy rozhodla o tom, že klub čeká přeřazení o dvě třídy níž, z ČFL do pražského přeboru.

U mnoha osob se šetření neúměrně táhne a vyřčení verdiktu donekonečna odkládá. To se týká například Petra Blažeje, rozhodčího a předsedy OFS Kladno. A také hradního kancléře Vratislava Mynáře , který s Berbrem řešil problematiku rozhodčích coby příznivec 1. FC Slovácko.

Podle všeho se však Etická komise zdráhá zeptat představitelů Slavie, za co tedy podle Nezmara Berbrovi dlužila. Samotného Nezmara se asi nezeptá, protože není členem FAČR.

Komisi je zjevně zatěžko předvolat si i sparťanského činovníka Josefa Krulu a zeptat se ho, co před finále Mol Cupu pohledával u Berbra. Asi by řekl, že nic. Ale takhle současná komise jen naváže na tradice Károlyiho disciplinárky, která se také na začátku století v ivánkovské aféře neobtěžovala zeptat Miroslava Pelty, tehdy ředitele Sparty, co znamená jeho věta: „Celý jaro cinklý, vole.“