Hradecký fotbal na novém stadionu bude na prodej

Jediným účastníkem nejvyšší fotbalové soutěže, v němž drží všech 100 procent akcií město, je FC Hradec Králové.

Při pohledu napříč současným politickým spektrem města panuje shoda na zájmu získat strategického partnera, potažmo nového vlastníka klubu.

Nynější primátor Alexandr Hrabálek (ODS) preferuje variantu uplatněnou již v hradeckém hokejovém klubu, tedy rozdělení akcií mezi městem a komerčním partnerem v poměru 50:50. Na to už se názory jednotlivých politických subjektů různí.

Odlišné jsou také pohledy na otázku, komu by mělo být svěřeno správcovství nového stadionu, jehož stavba se dokončuje a měla by být hotová v červnu příštího roku. Hnutí ANO prosazuje za tím účelem zřízení městské firmy. Zájem provozovat stadion projevil i samotný fotbalový klub. A do výběrového řízení se budou moci přihlásit i další subjekty.

Za vybudování stadionu zaplatí město 631 milionů korun bez daně. Na chod a provoz klubu přispívalo město jako jeho vlastník v posledních letech obvykle částkou kolem 40 milionů korun na sezonu.

„S prodejem akcií klubu obecně souhlasíme. Ovšem s tím, že v novém uspořádání dojde k tomu, aby se snížily roční výdaje města na klub. A ne jako u hokeje, kdy jsme polovinu akcií odprodali, ale nakonec tam ve výsledku posíláme víc peněz než předtím, “ říká Adam Záruba, předseda zastupitelského klubu Změna pro Hradec a Zelených. Podle něj by se také mělo s prodejem klubu ještě několik měsíců počkat. „Až bude dostavěn stadion, bude mít město lepší vyjednávací pozici,“ míní Záruba.

Pozor na rádoby podnikatele a hochštaplery

Letos v létě projevil zájem o koupi klubu někdejší senátor Vlastimil Sehnal. Ve svém e-mailu adresovaném hradecké politické reprezentaci uváděl, že je schopen garantovat klubu 25 milionů korun ročně.

„Můj zájem o koupi hradeckého klubu trvá. Víc bych se teď k tomu vyjadřovat nechtěl,“ sdělil Vlastimil Sehnal reportérovi Seznam Zpráv.

Sehnal byl v minulosti předsedou představenstva brněnského prvoligového klubu. Někdejší člen ODS v roce 2017 založil hnutí Sportovci, se kterým se neúspěšně účastnil sněmovních voleb. Šest let působil jako starosta obce Lipůvka na Blanensku.

„Prodejme klidně všech sto procent akcií klubu. Ale musíme prověřit a zajistit, že kupcem bude opravdu důvěryhodný, prověřený a seriózní subjekt, za kterým bude prokazatelně stát nějaký reálný kapitál,“ zdůrazňuje Pavel Marek z ANO.

Na otázku, zda by se mu do této charakteristiky vešel například avizovaný zájemce o koupi klubu Vlastimil Sehnal, odvětil Marek, že ho nyní nezná dostatečně natolik, aby se k tomu mohl vyjádřit.

„Určitě neprodávejme víc než padesát procent akcií klubu. Je tu riziko, že přijde nějaký rádoby podnikatel, vysaje z klubu všechna aktiva a pak nám zase vytunelovaný a zadlužený klub hodí na hlavu,“ varuje Lubomír Štěpán z KSČM.

V 90. letech investoval do klubu americký kardiochirurg českého původu Jan Voda, klub řídil jeho bratr Vladimír. Když se kalendář překlopil do nového tisíciletí, začal klub ekonomicky strádat. Nakonec se ho ujalo město.

Éru bratrů Vodových ještě dobře pamatuje Ivo Ulich. Hradecký klub tehdy zušlechtil jeho talent natolik, že se stal atraktivním pro pražskou Slavii. Ulich hrával i za reprezentaci, v bundeslize, dokonce i v Japonsku.

Dnes má úspěšnou rodinnou firmu na výrobu klik. A v roce 2017 se zúčastnil tehdejších vyjednávání o možném odprodeji klubu. Tentokrát jako reprezentant skupiny investorů. K dohodě s městem ovšem tenkrát nedošlo.

A co nyní? Trvá ještě Ulichův zájem o koupi hradeckého klubu?

„Teď to ještě nemá smysl řešit. Počkejme na to, jak dopadnou volby, jak se seskupí nová politická reprezentace města. A jak budou poté případně nastaveny podmínky možného prodeje a také celkový záměr města ohledně budoucnosti hradeckého fotbalu na novém stadionu,“ říká Ivo Ulich.

Město už si nechalo ocenit hodnotu akcií fotbalového klubu. „Trochu se to protáhlo, kancelář, která to řešila, totiž narazila na problematiku GDPR, museli s naším právním oddělením hledat řešení,“ říká primátor města Alexandr Hrabálek (ODS).

S prodejem klubových akcií souhlasí i Růžena Divecká, kandidátka za Koalici pro Hradec. „Ale za jakých podmínek by to mělo být, to vám teď neřeknu, nemám k tomu po ruce dostatek informací.“

Pavlína Springerová (Hradecký demokratický klub) je také pro otevření cesty k prodeji akcií. „Možná padesátiprocentního, možná i většího podílu. Pokud by město ztratilo kontrolu nad klubem, muselo by se ovšem ve smlouvách zajistit, aby nový vlastník neprodal licenci k účasti v nejvyšší soutěži a nepřestěhoval vlastně klub jinam.“

Tomuto riziku by Aleš Dohnal (Piráti) čelil raději tak, že by si město část akcií ponechalo. „Jak velkou, to je k diskusi, záleželo by na konkrétních podmínkách akcionářské dohody.“

Provozovatelem stadionu chce být klub

Ještě aktuálnějším tématem, než je uvažovaný prodej akcií klubu, bude vypsání tendru na výběr provozovatele nového fotbalového stadionu v Hradci Králové.

Někteří zastupitelé kritizují vedení města, že tato otázka nebyla vyřešena už dávno. „Výstavba je v pokročilém stadiu, zástupci provozovatele už by si do toho teď měli mluvit,“ míní Pavlína Springerová (Hradecký demokratický klub).

„V době, kdy stavba už je za více jak půlkou, je samozřejmě pozdě. Opakovaně jsem to v pracovní skupině pro stadion jako téma přednášel, ale koaliční většinou ANO a ODS jsem byl umlčen a přehlasován. Politici ODS a ANO argumentovali, že nám s výběrem provozovatele pomůže správce stavby a že je dostatek času. Nebyla to samozřejmě pravda a budoucí koalice bude pod časovým tlakem,“ reaguje Aleš Dohnal (Piráti).

Není tajemstvím, že o pozici provozovatele stadionu jeví zájem samotný klub FC Hradec Králové. „Zkušenosti s touto problematikou máme, byť ne na tak velkém stadionu. Staráme se o tři sportovní areály v Hradci a v nové aréně budeme z velké části jejím uživatelem, takže by mi to tak přišlo smysluplné,“ říká Richard Jukl, ředitel hradeckého klubu.

Možnost vlády fotbalistů nad stadionem trochu zneklidňuje Pavla Marka z ANO. „Lepší by bylo vytvořit za tím účelem novou městskou firmu a jí správcovství svěřit. Pak bychom měli větší jistotu, že bude zachován multifunkční charakter stadionu. Že na něm dostanou odpovídající prostor i jiné sporty a stadion bude možné využívat i pro kulturní a jiné akce.“

Ze zákulisí pronikaly v uplynulých týdnech obavy, aby do hry o pozici provozovatele stadionu nevstoupil další komerční subjekt. A to proto, že pokud by nešlo o budoucího akcionáře klubu, mohly by do budoucna hrozit třenice v odlišných podnikatelských záměrech vlastníka klubu a provozovatele stadionu.

„Ve výběrovém řízení ale pochopitelně nemůžeme nikoho upřednostňovat nebo diskriminovat, v něm musí být rovné podmínky nastavené pro všechny,“ říká Alexandr Hrabálek, nyní primátor města za ODS.

„Já jsem si takřka jistá, že se vedle fotbalového klubu už žádný další zájemce o správu nad stadionem nepřihlásí. V dnešní době energetické krize, kdy trpíme nejistotou a nikdo nedokáže odhadnout, jak budou vypadat provozní náklady, ať už ve střednědobém či dlouhodobém horizontu, se do toho nikdo moc nepožene,“ míní Pavlína Springerová (HDK).