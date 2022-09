Kamarády Josefa Masopusta a Eusébia dusily totalitní režimy

Nejlepší český fotbalista 20. století Josef Masopust přebíral Zlatý míč za vítězství v nejprestižnější anketě za rok 1962, kdy se Československo probilo do finále mistrovství světa, od zástupce francouzského časopisu France Football před utkáním s Benfikou Lisabon ve čtvrtfinále Poháru mistrů v březnu 1963.

V roce 2011 slavil Josef Masopust 80. narozeniny, společenská akce, která daleko překračovala hranice fotbalové i státní. Do Stavovského divadla v Praze dorazily s gratulací významné osobnosti včetně tehdejšího předsedy světové fotbalové organizace FIFA, švýcarského právníka Josepha Blattera. A nechyběl ani Eusébio. Ač byl o jedenáct let mladší, zdravotní potíže ho hodně omezovaly.

„Vyzvedl jsem ho na letišti a dovezl do středu města, do hotelu Ambasador,“ vzpomíná Pavel Červený, manažer týmu českých internacionálů, který dostal portugalskou hvězdu na starost. „Pan Eusébio šel po ubytování na krátkou procházku, došel na blízké Staroměstské náměstí, které si zamiloval,“ připomíná další hostův program. Procházka architektonickým skvostem, matkou měst byla však hodně krátká. „Chození mu dělalo starosti, bolela ho kolena,“ prozrazuje Červený.

A mosambický rodák v následném důvěrném rozhovoru s kamarádem Masopustem sdělil, proč se už jen belhá. „Prodělal jsem šest operací levého kolene, jednu pravého, ale moc se nevydařily,“ postěžoval si s trpkostí v hlase. „Měl jsem nabídky od věhlasných odborníků z Ameriky a Německa, že zákrok provedou, ale musel jsem k portugalským doktorům, kteří to tehdy moc neuměli,“ povzdechl si. „Tehdejší diktátor Salazar nedovolil, aby se mluvilo o Portugalsku špatně, že lékařská péče není na takové úrovni,“ vysvětloval. „A já to odnesl. Od šedesáti jsem mrzák,“ nebál se ani tohoto označení.

V devatenácti přešel do Evropy, do Benfiky Lisabon. Spolu s ostatními mladými hráči bydlel ve velkém venkovském domě, kde si připadal jako v ráji – měl poprvé svou vlastní postel. Teprve v Lisabonu vychodil osmou třídu a uzavřel základní vzdělání. I Salazarův režim měl pozitivní prvky, například povinnou školní docházkou s cílem odstranit vysokou negramotnost obyvatelstva.

Jeho věhlas je obrovský, místy zastiňuje i brazilského krále Pelého. Bere v Benfice největší odměny, ale ve srovnání s platy hráčů v jiných zemích západní Evropy jsou to almužny. Nabídka italského Interu Milán je shozena ze stolu, neuspěly ani španělské kluby Real Madrid či FC Barcelona. Politická moc nedopustí, aby státní klenot zářil za hranicemi Portugalska.

Otrockou vazbu neprolamuje. „Eusébio nemá žádná práva, nemůže nic požadovat, nemůže se za svou věc vzít. Vše, co musí dělat, je střílet branky, propocovat dres, sklánět hlavu a poslouchat! V době, kdy lidé vstupují na Měsíc, jsou ještě lidé, kteří nesmějí ani pozvednout hlavu!“ hřímá jeho právní zástupce Silva Resende, který se v 80. letech stal předsedou portugalského fotbalového svazu.

Smlouva Eusébiovi končí v roce 1975, kdy už pět let proniká do země na Pyrenejském poloostrově demokracie. Konečně se dočká i zahraničního angažmá, působí v klubech USA, Kanady i Mexika. Vrcholná forma je však už dávno minulostí. Nějakou valutu to ovšem přináší.