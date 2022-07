Ronaldo chce pryč z United. Tak moc, že si pošlapal profesionální čest

Má pověst nafoukané primadony, floutka, pařiče, vymetače luxusních společenských večírků, často byl ozdobou party světových celebrit, které pořádala přebornice v této činnosti, sličná miliardářka Paris Hilton, dědička podílu hotelového impéria.

Nevadilo mu to, zvyšovalo to jeho věhlas, který dokázal zhodnotit v reklamních smlouvách a obchodních transakcích. Na hřišti je však jiný. Profesionál, který nikdy nic neošidí a zvládá až koňské tréninkové dávky.

Hejsek a marnotratník

V garáži se mu tlačí mnoho automobilů světových značek v hodnotě mnoha set milionů dolarů, přepychové vily oslňují svých luxusem. Hejsek, bonviván, lamač dívčích srdcí. To všechno k němu patří, není týdne, aby se jeho avantýry neprodraly na titulní strany nejprodávanějších novin, zaplňují televizní pořady zaměřené na život celebrit.

Kdo ho však zná, potvrdí, že je to jen pozlátko. Na které se nalepí milionové kontrakty a navyšuje sledovanost na sociálních sítích, ale Cristiano Ronaldo, jeden z nejlepších fotbalistů světa v historii, takový není. Jeho pravá klasifikace – poctivý profesionál, který nikdy nic neučiní, co by škodilo jeho výkonnosti.

Ostatně i díky tomu je pořád na hřišti vynikající a nadále natahuje šňůru gólových představení i ve 37 letech, ve věku, kdy už mnoho jeho vrstevníků se dávno přesunulo mezi veterány a fotbalový život si prodlužují ve sportovních managementech klubů.

Nesnesitelný profesionál

Šampaňské stříká na oslavu dobyté trofeje, uprostřed jásajícího hloučku nejvíce pozornosti na sebe strhává Ronaldo, na něj směřují nejvíce objektivy fotoaparátů a čočky televizních kamer. Bude to jízda až do rána, předpovídají neznalí.

Omyl. Většinou ještě ten den nazouvá sportovní obuv a tečou z něj litry potu. Musí se přece připravit na další zápas, fotbalová kariéra zdaleka nekončí. Jeho spoluhráči o něm prohlašují, že je v tomto ohledu až nesnesitelný, neboť nezná slovo oddych. Profesionál do poslední buňky.

Cristiano Ronaldo (5. 2. 1985, Funchal, útočník) Foto: ČTK/AP/Luis Vieira, ČTK Cristiano Ronaldo – hráčská kariéra CF Andorinha (1992–1995), Nacional Funchal (1995–1997), Sporting Lisabon (1997–2003), Manchester United / Anglie (2003–2009), Real Madrid / Španělsko (2009–2018), Juventus Turín / Itálie (2018–2021), Manchester United / Anglie (2021–2022) Reprezentace Portugalska: 2003–2022 (189/117) Trofeje: mistr Evropy 2016, vítěz Ligy národů 2018–2019, Zlatý míč 2008, 2013, 2014, 2016, 2017, Best Player UEFA 2014, 2016, 2017, vítěz Ligy mistrů 2008, 2014, 2016, 2017, 2018, mistr Anglie 2007, 2008, 2009, mistr Španělska 2012, 2017, mistr Itálie 2019, 2020, Zlatá kopačka 2008, 2011, 2014, 2015

Ronaldo je pověstný svou neutuchající pílí a vysoce disciplinovaným životním stylem. Nesportuje jen v rámci týmových tréninků, ale i doma, kde má k dispozici vlastní posilovnu. Na sociálních sítích často sdílí fotografie a videa, na nichž ukazuje, jak cvičí s vlastní vahou, na strojích nebo plave.

A dává doporučení, které vyžaduje velkou dávku odpovědnosti a disciplíny. „Cvičte tam, kde můžete,“ nabádá. „Zacvičte si třeba v ložnici, když se ráno probudíte, nebo naopak před spaním. Pokud budete cvičit pravidelně, bude to daleko snazší, protože se z toho stane zvyk,“ doporučuje Ronaldo.

Pozvání na oběd? Odmítnout

Kulinářské zážitky s ním neprožijete, hlídá si životosprávu způsobem, jaký by mu mohl závidět i řeholní mnich. Francouzský obránce Patrice Evra, vicemistr světa 2006, poznal Cristiana Ronalda při jeho prvním angažmá v Manchesteru United, společně vyhráli Ligu mistrů 2007/2008. Má na něj krásné vzpomínky, někdy i hodně zajímavé, až šokující.

Všechny labužníky či pouze sytiče sportem zatěžovaného organismu varoval, aby se nenechali od Ronalda pozvat k němu domů na večeři. „Odmítněte!“ dal upřímnou radu. Nejde o to, že by portugalský fenomén byl skrblík, ale má o gastronomickém požitku a hlavně o počtu vyžadovaných kalorií své představy. „Na stole byla jen voda, salát a kousek kuřete. Nic jiného,“ popsal Evra, jenž jako správný Francouz je milovníkem dobrého a především pestrého papání. A nikdy si neodpustí víno. „Doufal jsem, že přijde maso, ale ono nic,“ neskrýval zklamání.

Mukám zdaleka ještě nebyl konec. „Říkám mu, že mám hlad, ale Ronaldo ukončil večeři a začal si kopat s míčem. Nutil mě, abych si kopal s ním, že je to dobrý trénink,“ líčil Evra, jak místo zažití chudičké večeře hned přešli do sportovního procesu. „Pak šel do bazénu a plaval. Znovu mě vybízel, abych se přidal. Ale já šel pryč. Někam se najíst,“ přiznal Evra. Přidal i další historku. „Spoluhráči pozvali Ronalda na pingpongový turnaj, kde ho Rio Ferdinand (anglický obránce) porazil. Ronaldo křičel, vztekal se, vyváděl jako zběsilý,“ rozkryl Evra. „Poslal svého bratrance, aby mu okamžitě koupil pingpongový stůl. Dva týdny trénoval a pak Riovi porážku vrátil,“ prozradil francouzský internacionál. „To je celý Ronaldo,“ charakterizoval bývalého spoluhráče. „Chce pořád vyhrávat, navyšovat své rekordy,“ věděl přesně, o čem Ronaldo sní.

Být stále slavný

Není divu, že při takovém asketismu až na prahu sebetrýznění chce Ronaldo zažívat nadále pocity vítězství, gólových radostí, slávy a slasti co nejdéle. I v sedmatřiceti letech. K tomu potřebuje nejprestižnější klubovou soutěž na světě – Ligu mistrů, potřebuje slýchat tóny skupiny Queen „We are the Champions“. Všechno ostatní je ústup do stínu, marnost nad marnost, kterou odmítá.

Ušatý pohár, jak se přezdívá trofeji pro vítěze Ligy mistrů, zvedal nad hlavu už pětkrát. Stejně jako jeho bývalí spoluhráči z Realu Madrid, francouzský kanonýr Karim Benzema, chorvatský tvůrce hry Luka Modrić, obránce Carvajal a záložník Isco.

V počtu vstřelených gólů v Lize mistrů je ale absolutním rekordmanem, má jich na kontě 140. Jenže když nepřijdou další klání, navyšovat sumu nebude. A Lionel Messi, ten věčný konkurent, který má doma o dva Zlaté míče víc, by mu ještě mohl tento primát uzmout! Zatím má 125 zásahů, na dostřel ještě není, ale je také o dva roky mladší.

Nic se nesmí podcenit, zanedbat. V přípravě ani při výběru zaměstnavatele. Ronaldo chce odejít z Manchesteru United. A hrát opět Ligu mistrů. „Pusťte mne,“ prosí zaměstnavatele, s nímž má kontrakt ještě na další rok.