Vtip s popravčí četou už o kapitánovi Slavie neříkejte

A jakmile je vypuštěn na hřiště, třeba na několik minut na konci utkání, nechá na něm duši i tělo. Nic nevypustí, bojuje o každý míč. Tyto hodnoty odborníci oceňovali, v očích fanoušků ho však ničily zahozené šance. Góly opravdu nedával, trápil se. Přesto to nedával najevo. „Pořád byl pozitivní, plný optimismu a odhodlání,“ popisoval Tecla Trpišovský. „Je to vzácný charakter, čistá duše,“ upozorňoval.

K lidskému nadhledu, jak je světská sláva polní tráva a fotbalová forma proměnlivější víc než aprílové počasí, zkušený třicátník nedozrál. Má ho v genech. „Znám oba jeho rodiče,“ prozrazuje Lumír Fikes, jenž Tecla v roli trenéra mládeže objevil v žákovském věku v Sokolu Herálec a později ho přivedl do ligového klubu Vysočina Jihlava. „Matka velice usměvavá dáma, otec pohodář, byla radost si s nimi o synově budoucnosti povídat,“ říká. „Měl v tomto ohledu vynikající zázemí,“ dodává.

Všechno po nich zdědit syn. „Čistá duše, rovný charakter, “ nachází stejná přirovnání jako trenér Trpišovský. „Stavěl na poctivosti, byl nesmírně upřímný, rovný,“ přidává další. „Dobrota z něj přímo vyřazovala, až mu to bylo na škodu,“ nepopírá ovšem, že ve fotbalovém prostředí, kde jsou zapotřebí lokty, milá povaha nemusela k rozvoji talentu přispívat.

Na jaře 2010, v devatenácti letech, po něm sáhla tehdy mistrovská Slavia Praha. „Přišel na půlroční hostování s opcí,“ vzpomíná tehdejší ředitel pražského klubu Petr Doležal. Mladá posila z Vysočiny se neprosadila. Tecl nastoupil jen do čtyř zápasů, všechny červenobílí prohráli.

O jeho fotbalovém talentu se nepochybovalo, ale určité vybroušení bylo patrně zapotřebí. „Standa udivoval rychlostí, tahem na branku, dynamikou v nohou,“ připojuje se zkušený trenér Milan Bokša, jenž Tecla vedl v mládežnickém výběru Česka do 18 let. „Ale právě tyto typy provází hektika při zakončení, řešit zlomové situace v klidu se musel teprve naučit,“ podotýká. „Ale už v tom věku byl ohromný pracant a charakterově čistý,“ přidává se k ostatním.

I v Plzni dokládal svou vstřícnou povahu, dobrota z něj jenom čišela. Kdykoli Viktoria chytla vysokou porážku, mezi novináře chodil vysvětlovat nepříznivý výsledek skoro pokaždé jenom on.

Když byl v roce 2015 vyměněn společně s útočníkem Tomášem Wágnerem do Jablonce za štiplavého záložníka Jana Kopice (další objev trenéra jihlavské mládeže Lumíra Fikese), zdálo se, že jeho kariéra pomalu klesá dolů.

V severočeském klubu působil dva ročníky, ligové statistiky neničil. Proto částka 15 milionů korun, kterou za něho Slavia Praha v roce 2017 zaplatila, připadala leckomu jako marnotratná. Přestože nejstarší český klub už na tom ekonomicky byl dobře, čínský kapitál ho znovu posunul do společnosti mocných a bohatých.

Nezatrpkl, poctivě se připravoval dál a doufal, že se vše v dobré obrátí. „Především ho však podržel trenér Trpišovský, to bylo pro Standu důležité, že ho nezavrhl,“ vypichuje úlohu slávistického kouče Fikes.

Přičemž právě hra, kterou po svém mužstvu slávistický trenér požaduje, není pro Tecla právě vítaná. „Standa je tahový hráč, spoléhá na brejky, na rychlost a dlouhou kličku. Když má jít do plných a prosadit se ve zhuštěném prostoru, je to pro něj obtížnější,“ rozebírá Bokša. „Není to Messi,“ nachází výstižný příměr.