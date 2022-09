Za kulisy slavné ankety. Koho vybrali Trpišovský, Vrba či Rada za trenéra roku

Tři čeští trenéři letos hlasovali v tradiční anketě Best Player UEFA, kterou společně s evropskou fotbalovou unií vyhlašuje německý odborný časopis Kicker. Všichni v kategorii trenér dali hlas italskému kolegovi Carlu Ancelottimu, jenž dovedl Real Madrid k vítězství v Lize mistrů.

Pravidla byla letos opět pozměněná, kromě zástupců médií hlasovali trenéři týmů, které se pod jejich vedením probojovaly do základní skupiny některé z evropských soutěží.

Český fotbal tak získal tři hlasující.

Pavel Vrba, byť nyní sedí na lavičce Baníku Ostrava, se se Spartou Praha představil v Evropské lize, slávistický kouč Jindřich Trpišovský nabral úspěchy v Konferenční lize, v níž červenobílí postoupili až do čtvrtfinále, právo zúčastnit se ankety si vydobyl i Petr Rada (nyní Dukla Praha) s FK Jablonec.

Všichni svorně vybrali jako nejlepšího trenéra Carla Ancelottiho, jenž ovládl s Realem Madrid nejprestižnější klubovou soutěž, Ligu mistrů. A mezi hráči kanonýra královského bílého baletu, francouzského útočníka Karima Benzemu.

Konečné pořadí – trenéři Carlo Ancelotti (Itálie / Real Madrid) 526 Jürgen Klopp (Německo / Liverpool FC) 210 Pep Guardiola (Španělsko / Manchester City) 108

Házel sněhové koule

Naprosto jasno o tom, koho dá na první místo, měl Petr Rada. „Carlo Ancelotti,“ neváhal ani vteřinu. K italskému kouči má jednoznačně i nejvřelejší osobní vztah. „Házel po mně sněhové koule,“ odhaluje ve slovutném italském grandovi klukovskou rozpustilost.

A hned přibližuje okolnosti studivého napadení. „V listopadu 1983 jsem za československou reprezentaci nastoupil na Strahově proti mistrům světa Italům v kvalifikaci ME 1984 ve Francii,“ rozplétá příběh. Obránci Dukly Praha se dařilo, nejprve překonal Bordona střelou z dálky, dílo zmaru světových šampionů dokonal proměněnou penaltou.

To maestři neunesli. Když se Rada zavěsil na plot a slavil s československými fanoušky opojné vítězství, zasypali ho Italové sněhovými koulemi. O rok mladší Carlo Ancelotti (ročník 1959) mezi nimi. „A také členové zlatého týmu, obránci Giusseppe Bergomi a Antonio Cabrini,“ prozrazuje Rada další dva házeče.

Vztahy mezi vrstevníky to nepoznamenalo. „V roce 1996, ještě jako hráči Bohemians Praha, jsme v létě jeli na soustředění do Itálie a hráli proti AC Reggiana. V tom mi někdo klepe na rameno, otočím se a na mě se culí Carlo, který na této druholigové štaci vlastně začínal,“ popisuje český trenérský bard. „Jsem přesvědčen, že když se potkáme kdekoli, vždycky se ke mně přihlásí,“ snímá z italského kolegy nálepku náfuky.

Radova volba byla jasná. „Všude, kde byl, uspěl,“ zdůrazňuje. „A v uplynulém ročníku Real pozvedl natolik, že vyhrál Ligu mistrů,“ oceňuje Ancelottiho práci. „Především ho uznávám jako osobnost, nikdy si nenechá do své práce mluvit,“ umí si přestavit, jaké jsou tlaky v nejbohatších klubech světa. A těmi Ancelotti prošel.

Nehází lahve do hlediště

Žádnou osobní zkušenost si nedokáže vybavit Pavel Vrba, který právo hlasovat získal postupem Sparty Praha do Evropské ligy. Přestože jako kouč Viktorie Plzeň poznal při vystoupeních v Lize mistrů nejlepší kluby Evropy, netrefil se do doby, kdy je vedl italský mág. „Nějak se to nesešlo,“ uvědomuje si Vrba.

Jeho práci však pečlivě z odborného pohledu sleduje. „Klidný muž, který se nenechá rozházet, nedává při zápase emoce najevo,“ popisuje ho. „A nehází do hlediště lahve,“ připomíná už s úsměvem vlastní nedávný neblahý incident při utkání Baníku v Jablonci, kdy z jeho ruky letěl do ochozů nebezpečný předmět. Naštěstí nikoho netrefil a nezranil. „Mám se od něj co učit,“ přijímá lidský příklad od o čtyři roky staršího italského kolegy.

Také on měl o volbě jasno. „Trenér se hodnotí podle dosažených úspěchů,“ odkrývá Vrba záludnost svého řemesla. „Ancelotti vyhrál s Realem Madrid sledovanou Ligu mistrů, tak je právem nejlepší. Tak to má být,“ staví Vrba výsledek kolektivu na první místo.

Sestava pevně usazená v paměti

Vlastně stejnou zásadou se řídil i slávistický kouč Jindřich Trpišovský. „Jednoznačně on, nemohl to být nikdo jiný,“ nepřipouští pochybnosti. „I když já bych raději viděl na prvním místě Jürgena Kloppa,“ netají, že má užší vazbu – srdeční – na německého kouče.

Ale italský velikán byl však i podle něj v uplynulém ročníku nejlepší. „Co dokázal s Realem Madrid, je neskutečné,“ nebojí se Trpišovský i silnějších slov. „Vyhrál v anketě naprosto zaslouženě,“ opakuje.

Jako kluk vnímal o sedmnáct let staršího Ancelottiho v jeho úspěšné hráčské kariéře. „AC Milan na přelomu 90. let. To byl tým,“ vybavuje si. A okamžitě tasí sestavu. „V brance Galli, obrana Tassotti, Franco Baresi, Costacurta, Paolo Maldini, v záloze zprava Donadoni, zleva Ancelotti, uprostřed Rijkaard, v útoku jeho nizozemští krajané Gullit a Van Basten, dále Massaro, Evani,“ vypočítá bez sebemenšího zaváhání. Sestavu milánského giganta má v paměti pevně uloženou.

Ancelottiho si přirozeně všímal. „Výborný levý záložník, pravou sice moc neuměl, ani žádný hlavičkách, ale vynikající kopací technika,“ předkládá jeho hráčské přednosti.

Trenérské jsou ještě mohutnější.

Jednoznačně Benzema

Všichni tři čeští hlasující trenéři se shodnou i při výběru nejlepšího hráče kontinentu za ročník 2021/2022: Karim Benzema. „Skvělý po celou sezonu, vrchol prožil v závěrečných kolech Ligy mistrů, bez něj by Real nekraloval,“ vystavuje účet francouzskému útočníkovi Rada.

„Klíčový muž madridského týmu,“ přisazuje si Vrba. „Prosadil se v těžkých vyřazovacích kolech, hattricky proti Paris Saint-Germain a Chelsea, třikrát skoroval i v semifinále proti Manchesteru City, hovoří za vše,“ upozorňuje. „A tomu střelecký král soutěže s patnácti zásahy,“ přidává Vrba ještě další hodnotu.

Konečné pořadí – hráči Karim Benzema (Francie / Real Madrid) 523 Kevin De Bruyne (Belgie / Manchester City) 122 Thibaut Courtois (Belgie / Real Madrid) 118 Robert Lewandowski (Polsko / Bayern Mnichov) 54 Luka Modrić (Chorvatsko / Real Madrid) Sadio Mané (Senegal / Liverpool FC) 51 Mohamed Salah (Egypt / FC Liverpool) 46 Kylian Mbappé (Francie / Paris SG) 25 Vinícius Junior (Brazílie / Real Madrid) 21 Virgil van Dijk (Nizozemsko / Liverpool FC) 19

Trpišovský také volil Benzemu, byť jeho oblíbencem je belgický tvůrce hry Kevin de Bruyne. „Upřímně mám raději komplexnější hráče, kteří umí i šanci připravit, nejen zakončit,“ přiznává. Benzemův triumf však nezpochybňuje. „Uznávám především hráče, kteří dovedou mužstvo k nějaké významné trofeji, a tím Benzema byl,“ staví prospěch týmu na první místo. „On byl klíčem k úspěchu Realu, dával důležité góly,“ souhlasí s kolegy.