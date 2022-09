Pro a proti kolem pyra. Zápas patří fotbalistům, dýmové clony jim ho kradou

Protagonisté podcastu se samozřejmě věnovali i analýze ligových hitů. Ale ani od rozboru ostře sledovaných mačů Baník–Sparta a Plzeň–Slavia nebylo tentokrát k tématu pyrotechniky daleko. A to v různých souvislostech.

„Sparťanští hráči šli po zápase zcela tradičním způsobem poděkovat svým fanouškům. Jenže někteří z nich pak měli pomalu co dělat, aby se vyhnuli několika světlicím, jež se na ně začaly snášet z kotle jejich rozhněvaných příznivců. Představa, že hraješ v domácím prostředí před takovými fanoušky, a to v době, kdy se ti vyloženě nedaří, nejspíš musí s psychikou jednotlivců hodně zacvičit,“ míní moderátor podcastu Jaromír Bosák.

„Já nemám problém s nějakou předzápasovou choreografií, ale jiné je to v průběhu zápasu. Kvůli užití pyrotechniky se v tomto případě na několik minut přestalo hrát. A to mi vadí. Hráči vychladnou v dešti, zápas ztratí tempo, a tak riskujete, že se kvůli tomu ještě někdo zraní,“ rozhořčuje se Bosák.

„Je to bezohledné vůči hráčům na place a v zásadě i vůči všem ostatním divákům. Pokazí se tím sportovní drama, které se musí pro zhoršenou viditelnost přerušit. V tu chvíli vlastně dojde k tomu, že si fanoušci na stadionu uzurpují hlavní slovo. To by jim ale během rozehraného zápasu patřit nemělo,“ nabízí svůj pohled bývalého profesionálního fotbalisty Karel Tvaroh.