Glosář: Bílek ohlásil Slavii bleskový šach mat, postačily mu dvě minuty

Sudí Petr Hocek nezaváhal, Santosův kontakt s plzeňským hráčem Mosquerou posoudil jako faul uvnitř pokutového území. Nařídil proto pokutový kop a Santose vyloučil. Na to všechno nebyly zapotřebí ani dvě minuty zápasu. Když viktorián Tomáš Chorý pokutový kop proměnil, dokonal tím bleskový konec té části hry, kterou můžeme označit za původní utkání.

Pokračovalo se pak až do závěrečného hvizdu v jiné konstelaci jakéhosi handicapového závodu, v němž Slavia hrála o deseti a prohrávala. Nejprve o gól, pak o dva, nakonec o tři. Handicap, kterým se Slavia v Plzni zatížila hned v úvodu utkání, srazil slávistické šance na takzvaný „návrat do utkání“ na úplné minimum.

Slavia ztrácí tři body. Neztratí-li Plzeň nic v dohrávce s Brnem, může být Slavia hypoteticky až o 6 bodů „kratší“. Neúspěch červenobílých v nedělním mači tedy není zcela fatální. Ale nejspíš směrem dovnitř do klubu vyšle signál, že dělat věci třeba jen na 80 procent na souboj s Plzní nestačí. Je potřeba zkoncentrovat se na 110 procent. A důsledněji odstranit chyby a nedostatky, které se ve slávistické hře opakují. Plzeňský stratég Michal Bílek si na ně počíhal a během pár vteřin nemilosrdně odhalil, že Slavia svá dosavadní slabá místa nezpevnila ani ve Štruncových sadech.

To je v pokusu o analýzu příčin výsledku nedělního šlágru nade vši pochybnost ten nejpodstatnější bod ze všech.

Můžeme debatovat, zda sudí Hocek mohl, či nemohl být v posouzení celé situace velkorysejší. Hlavní potíž Slavie ale spočívala v tom, že onu situaci vůbec připustila. Ucítila přitom i jisté déjà vu. Stejné chyby se totiž dostavily opakovaně. Teď už se z nich Slavia snad nemůže nepoučit. Potrestána však byla za to, že tak neučinila dřív.

O čem je řeč? Když to zjednodušíme, tak především o naprosto triviální situaci: z hloubi pole, konkrétně z odkopu soupeřova brankáře, přiletí do slávistických obranných šiků dlouhý míč, načež slávisté z neznámých důvodů předvedou počtvrté v sezoně (stejně jako s Rakówem Czestochowa, na Slovácku i v duelu s Hradcem) zcela fatální kolektivní selhání. Míč není včas zachycen a proletí vlastně až na hrot útoku.

Trpišovský bolavé články slávistické hry v uplynulých týdnech nevyléčil a opakovaně nejistého Santose do klíčové bitvy v Plzni postavil. Že to nebylo nejšťastnější řešení, zjistil dřív, než by mu bylo milé.