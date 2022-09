Válka sázkových kanceláří už zuří i v hokeji. Chystá se bizarní losování

Pokud se uplatní současná pravidla o tzv. oborové exkluzivitě, nadiktovaná agenturou BPA (vlastní ji Tipsport), museli by se Jihočeši pro sezonu 2023/24 vzdát chystané smlouvy s Fortunou, anebo Kometa smlouvy s Betanem.

„Na českém trhu jsme největší sázkovou kanceláří, nazrál čas, abychom se i do fotbalu pustili ve velkém,“ vyjádřil se Jan Čumpelík, marketingový ředitel Tipsportu.

Fortuna se pokouší o protiúder, a to prostřednictvím nových kontraktů s kluby hokejové extraligy. Jenže narazila na tuhý odpor. Tedy nikoli u klubů, ale u držitele marketingových práv této soutěže, firmy BPA.

Připomeňme podstatné: Narozdíl od fotbalu v hokeji Tipsport má možnost do značné míry určovat pravidla hry. Patří mu totiž agentura BPA, držitel marketingových práv na extraligu.

Ve světě českého ledního hokeje je zavedena takzvaná oborová exkluzivita. Co to znamená?

Vše běží podle smlouvy uzavřené mezi kluby sdruženými v Asociaci profesionálních klubů (APK) a agenturou BPA z roku 2017, kořeny této spolupráce pak míří ještě mnohem hlouběji do historie.

Nový pětiletý kontrakt, jehož platnost se rozeběhne za rok, se začátkem sezony 2023/24, zajistí klubům o 40 procent vyšší příjem. Základní startovní suma bez bonusů by tedy měla činit 14 milionů korun na rok a klub. Obermajerová upozorňuje, že součástí smlouvy je i její navyšování v průběhu platnosti či odměny za umístění a další benefity.

Aby to bylo celé ještě komplikovanější, visí otazník nad pardubickým hokejovým klubem, nyní smluvním partnerem Fortuny. Pardubice jsou ovšem s BPA v otevřeném konfliktu už delší čas. Klub smlouvu s agenturou BPA na další období, startující sezonou 2023/24, dosud nepodepsal. Není tedy na jednu stranu vázán žádnými pravidly, na druhou stranu mu BPA chce zamezit v účasti v extralize.

„Dynamo smlouvu dosud nepodepsalo, všechny ostatní kluby ano, již před rokem. Pardubice už se připravily o podpisový bonus čtyři miliony korun. Pokud se klub bude chtít účastnit sezony 2023/24, měl by splnit licenční podmínky pro účast v nejvyšší hokejové soutěži a respektovat řády, které platí pro všechny kluby,“ říká Obermajerová.

Vedení klubu HC Motor České Budějovice až do uzavření celé záležitosti nemíní téma nijak komentovat.

Ročník 2023/24: k dispozici jsou 3 výjimky, BPA je hodlá přidělit Spartě (Fortuna) a Liberci (Fortuna). Mezi Českými Budějovicemi (Fortuna) a Kometou Brno (Betano) by se mělo losovat. Navíc smlouvu s BPA pro sezonu 2023/24 zatím nemají podepsané Pardubice, u kterých lze také předpokládat zájem o spojení s jinou sázkovou kanceláří, než je Tipsport.

„Jsme připraveni zintenzivnit naše aktivity v hokeji prostřednictvím spolupráce s širší skupinou klubů. Smlouvy s agenturou BPA, kterou majetkově kontroluje konkurenční firma Tipsport, nicméně účelově blokují přísun peněz do českého hokeje nejenom ze strany Fortuny, ale i dalších sázkových společností na trhu. A to v horizontu příštích minimálně šesti let, za podmínek, o jejichž výhodnosti lze směle pochybovat,“ komentuje situaci David Vaněk, generální ředitel Fortuny.