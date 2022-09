Veterána Kúdelu povolal kouč až z druhého konce planety. Divil se i Fousek

Článek si také můžete poslechnout v audioverzi.

Divili se všichni. Fanoušci, experti, dokonce i sám Ondřej Kúdela. Nijak se netají tím, že po letním odchodu do indonéské ligy už s pozvánkami do národního týmu nepočítal.

Jenže Jaroslava Šilhavého hned při první příležitosti napadlo mu pozvánku poslat. Navzdory tomu, že je to do Prahy z Indonésie lán světa, navzdory tomu, že jde o soutěž, jejíž úroveň a tempo se výrazně liší od standardů nejvyššího výkonnostního patra Ligy národů, v němž Češi nyní startují.

Jejich cílem je získat v těžké čtyřčlenné skupině alespoň 3. místo a nesestoupit do výkonnostní zóny B. K tomu je potřeba udržet Švýcary v tabulce pod sebou. Španělé a Portugalci už jsou bodově odskočení.

Ale je na to všechno opravdu potřeba mít po ruce Ondřeje Kúdelu? ptali se mnozí. Internacionál Ladislav Vízek tuhle trenérovu volbu označil dokonce za „úlet“.

A co říká Kúdelově nominaci Stanislav Levý, bývalý reprezentant, posléze ligový trenér? „Předpokládám, že realizační tým disponuje dostatkem informací o hráčově současné výkonnosti. A také o úrovni soutěže, ve které nyní Ondřej působí. Proto se ho rozhodli nominovat,“ volí Levý ve své odpovědi diplomatický slovník, byť s postřehnutelným ironickým podtónem.

Takže proč si Šilhavý právě na Kúdelu znovu vzpomněl? Pro zápasy Ligy národů proti Portugalsku (sobota) a ve Švýcarsku (úterý) jako obvykle nemůže počítat s několika hráči. Především pak má personálně oslabenou stoperskou pozici. „Chybí nám pořád Čelůstka Kalas, Petrášek, teď i Holeš, dlouhodobě Hovorka a také Krejčí, který by vzadu mohl také nastupovat,“ vypočítával trenér absence.

Plzeňský Lukáš Hejda ho navíc před časem informoval, že už se chce i vzhledem ke svému zdravotnímu stavu koncentrovat jen na klubovou kariéru.

Zmiňme také, že reprezentační výběr do 21 let hraje v rámci tohoto kvalifikačního termínu extrémně důležité zápasy, tzv. baráž. Lepší z dvojutkání Islandu a Česka se dostane na Euro této věkové kategorie. A proto Šilhavý nesahal ani do této potenciální zásobárny „kádrových rezerv“. Ostatně kandidáta pro A-tým by tam zrovna na stoperské pozici v tuhle chvíli nejspíš stejně nenašel.

Ne že by Šilhavý neměl vůbec žádné stopery. Kdepak, tu pozici obsadí hravě. V jeho nominaci najdeme Brabce, Zeleného, Zimu, Jemelku – a také Ondřeje Kúdelu.

Kouč Šilhavý volil poslední dobou rozestavení se třemi stopery. V rámci zářijového srazu jsou na programu dva zápasy, po prvním mohou přijít problémy s kartami či zdravotní výpadek. A nezapomeňme, že se Zeleným, jakož i s Jemelkou může trenér počítat také na jiné pozice v sestavě, konkrétně na kraje defenzivy.

Sečteno a podtrženo: Šilhavý hledal s vysokou pravděpodobností stopera na střídačku, někoho takříkajíc pro sichr, kdyby se něco semlelo. A jakkoli se všeobecně očekávalo, že se po takovém hráči rozhlédne nejspíš v domácí soutěži a pozve tedy nějakého nováčka, aby se v „repre“ otrkal, Šilhavý volil překvapivě jiné řešení. A poslal nominaci 35letému fotbalistovi do Jakarty.

Připomeňme, že Kúdelovi v létě vypršela smlouva v pražské Slavii. Přemítal, co dál, a oslovila ho nejen exotická, ale i lukrativní nabídka z Indonésie. Dres klubu Persija Jakarta s ním obléká také další český fotbalista s reprezentační zkušeností, a to útočník Michael Krmenčík. Toho Šilhavý sice na tento sraz nepovolal, ale zmínil ho alespoň na seznamu náhradníků.

Na vysvětlenou: Každá nominace obsahuje pod čarou i seznam necestujících náhradníků. Na tom aktuálním figurují dva muži se stoperskou profesí, a to Patrizio Stronati a Luděk Pernica.

Z toho lze usuzovat, že právě tihle dva byli dalšími nejbližšími aspiranty na nominaci. Jak 27letý Stronati z Baníku Ostrava, tak i 32letý Pernica z Viktorie Plzeň by to na sraz měli samozřejmě výrazně blíže než Kúdela, který kvůli nominaci urazil ve vzduchu 10 700 kilometrů a čeká ho i cesta zpáteční.

A to všechno možná jen proto, aby si s mužstvem potrénoval a zápasy absolvoval na střídačce. Ostatně přesně tak tomu bylo už v červnu, kdy se hrála ve skupině Ligy národů první čtyřzápasová „várka“.

Kúdela už měl tehdy dovolenou, ale Šilhavému z týmu nečekaně vypadl další hráč. A tak v červnu dodatečně povolal právě Kúdelu, o kterém se už tehdy vědělo, že v Evropě končí a míří do Asie na „fotbalový vejminek“, za zážitky a finanční rezervou na penzi, což je sympatická kombinace.

Proti Kúdelově červnové dodatečné nominaci nikdo neprotestoval. Nebyl důvod, ve Slavii dokončil sezonu, byl zdráv a mělo se obecně za to, že se účastí na akci s národním týmem symbolicky loučí. Nešťastný červnový termín Ligy národů navíc „lezl“ hráčům do dovolených. A tak byli všichni rádi, že se té trochu nevděčné červnové role, tedy nehrajícího stopera na střídačce reprezentace, právě Ondřej Kúdela ujal.

Ostatně tady narážíme na jednu z vlastností, které na něm trenér Šilhavý oceňuje. Kúdela neremcá, vnáší do týmu i ze střídačky pozitivní signály. A pokud by nastoupil, uměl by vedle přehledu a organizace hry přispět i výbornou konstruktivní rozehrávkou, což je ve srovnání s jinými stopery jeho velké plus.

Že všechna tato hlediska zohlednil Šilhavý v červnu, se ještě dalo pochopit. Ale teď v září s tím už opravdu šokoval. Podle zákulisních informací zaskočil Kúdelovou nominací dokonce i předsedu asociace Petra Fouska, který se přišel stavitelů národního týmu osobně přeptat, jestli jsou si opravdu jisti, že právě Kúdela bude na této akci nepostradatelný.

Vedle popsaných sportovních aspektů si totiž Fousek uvědomil i cenu zpáteční letenky mezi Jakartou a Prahou. A na Strahově dnes nejsou v natolik komfortní ekonomické situaci, aby nad touto položkou, řádově 100 000 korun, jen tak mávli rukou.

Nutno si uvědomit, že letí-li Kúdela na sraz reprezentačního týmu, pak je pochopitelně nezbytné, aby cestoval v pohodlí I. třídy. Svaz mu cestu samozřejmě proplácí. A co je podstatné, Kúdelu sice nominace lehce překvapila, ale nijak se jí nezpěčoval. Vyjádřil se, že ho potěšila, a poctivě na sraz dorazil.

Stanislav Levý k jeho překvapivé nominaci dodává: „Předpokládám, že trenéři vědí, v jaké roli chtějí Ondřeje Kúdelu při zápasech využít. Zda tato nominace byla oprávněná, nám ale ukážou až samotné zápasy.“ K efektivitě a smysluplnosti „operace Jakarta“ bezpochyby trenérovi po zářijovém srazu poskytne zpětnou vazbu i vedení asociace. Jako vždy ho budou zajímat získané body a předvedená hra. A tentokrát nejspíš i jedna věc speciálně, a to míra uplatnění Ondřeje Kúdely v průběhu akce.

Že by v národním týmu pokračoval i nadále, se jeví jako nepravděpodobné. Nicméně už jednou ho Jaroslav Šilhavý z Jakarty povolal, takže vyloučit nelze nic. Nedává to ovšem smysl.

Je tu předpoklad, že s každým dalším týdnem či měsícem stráveným v indonéské lize se bude Kúdelova sportovní úroveň snižovat, od standardů národního týmu vzdalovat, a to vlivem nižší úrovně soutěže, ale i jeho postupujícího věku. I každá další cesta kolem zeměkoule bude pro něj pochopitelně únavnější. A tak bychom mohli pokračovat.

Ale nemá to smysl. Jediné, co smysl má, je vybrat a zapracovat do týmu další kandidáty reprezentačního dresu. Na Ondřeje Kúdelu, působícího v Indonésii, myslet v dobrém, s náležitým respektem a úctou. A přijmout skutečnost, že reprezentaci už dal, co mohl. Jeho part svěřit jiným, mladším, jinak to nejde.

V příštím roce se hraje kvalifikace Eura 2024, je zapotřebí vstoupit do ní připraveni, využít k tomu naplno listopadový termín.

Konkrétní představa, že by snad měl Ondřej Kúdela v listopadu z Jakarty přiletět na přípravný zápas proti Faerským ostrovům, zní už sama o sobě natolik bizarně, že snad ani není důstojné ji nadále jakkoli řešit. Pro doplnění, kromě Faerských ostrovů v Olomouci čeká tým v listopadu i cesta k utkání v Turecku.

Šilhavý teď překvapil Kúdelovou nominací na Ligu národů. Pro změnu Ondřej Kúdela trenéra nemile překvapil před Eurem, které se hrálo v roce 2021. Tehdejší hráč Slavie o něj přišel kvůli disciplinárnímu trestu. UEFA mu totiž za incident v Evropské lize zastavila činnost na 10 soutěžních utkání v pohárech a reprezentaci.

V té době byl Ondřej Kúdela na vrcholu formy a výkonnosti. O vysněný start na turnaji přišel vlastní chybou. To když tenhle vyhlášený slušňák ztratil nervy a ve vypjatém utkání na Rangers s rukou zakrývající ústa cosi prohodil k protihráči Kamarovi. Ten slyšel rasistickou urážku. A Kúdela dostal „flastr“.

I kvůli tomu sehrál v národním týmu v kariéře všehovšudy „jen“ 8 utkání. Tedy za A-tým. Ve výběru do 20 let získal před lety i titul juniorského vicemistra světa, spolu s Feninem, Suchým a dalšími talenty z MS 2007 v Kanadě.

Kúdela není prvním reprezentantem, který na akci národního týmu cestoval z jiného kontinentu. Na podzim 2019 přiletěl z amerického Dallasu útočník Zdeněk Ondrášek. A vyplatilo se to, Anglii vstřelil vítěznou branku, i díky ní Šilhavého celek na minulé Euro postoupil.

Ivan Hašek zase v roce 1994 alespoň malou částečkou přispěl k pozdějšímu stříbrnému úspěchu na Euru v Anglii. Nastoupil totiž v kvalifikačním utkání na Maltě (0:0) a přiletěl k němu, podobně jako teď Kúdela, až z Asie. Hašek konkrétně z japonského angažmá v Sanfrecce Hirošima.