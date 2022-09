Led je drahý, klub končí. Sfouknou možná i haly na volejbal

Na hranu samotného přežití se dostávají ale všechny sporty s energeticky náročnými areály, ať už jde o zimní stadiony, bazény nebo třeba velké haly. Už před časem oznámil konec legendární pražský stadion Nikolajka. Společné má se šternberskými to, že hala nebyla ve vlastnictví obce nebo městské části. A právě areály v rukou soukromníků nebo spolků se dostávají do největších problémů, protože zůstávají bez pomoci nebo jen s minimální podporou.

„Očekáváme zahrnutí sportovních spolků do zastropování energií. Doufám, že to tak bude, ale zatím to nevíme,“ říká starostka České obce sokolské Hana Moučková.

„A to je ještě potřeba si uvědomit, že státní podpora pro sport se oproti loňsku paradoxně snížila. My ale potřebujeme navýšení prostředků na provoz. Jsou nutné alespoň dvě miliardy korun. Potřebujeme také od vlády, aby dala jasný signál, že sport je prioritou,“ dodává Jansta.

Zatímco loni rozdělovala Národní sportovní agentura mezi sportovní spolky 550 milionů korun na provoz a údržbu areálů, letos je to jen 385 milionů korun. Žádostí se ale sešlo za 802 milionů korun. Spolky tak dostanou maximálně 50 procent částky, o kterou žádaly. K tomu na podporu nemají nárok kluby, které si pronajímají sportoviště od soukromníků. To je případ pražského SK Hamr.

I pokud by se totiž na beachvolejbalové kluby vztahovaly zastupované ceny energií, znamenalo by to pro ně sedminásobný nárůst nákladů u plynu a pětinásobný u elektřiny. To navíc stále není jasné. Vláda zatím neupřesnila, na jakou podporu z již schválených opatření budou mít sportovní kluby nárok.