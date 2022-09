Výměna po Švýcarech? Muž, který by svedl nahradit Šilhavého, už je po ruce

„Češi se za celé utkání dopustili jen 2 faulů. Nechci nikoho nabádat k surové hře za hranicí pravidel, ale pokud jdete do utkání proti celku, který je individuálně jasně lepší a vybuduje si herní převahu, pak opravdu nevyhlíží nijak dobře bilance, do které si zapíšete všehovšudy jen dva fauly na zápas. Nehrálo se do těla, bylo to spíš takové stínovaní protihráčů. S tím se nedá na vrcholné scéně uspět,“ hodnotí zápas moderátor podcastu Jaromír Bosák.