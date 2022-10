Síla Bayernu začíná už na schodech. Co večer čeká Viktorii Plzeň

Aréna sice není nejnovějším stadionem v Evropě – postavena byla už v roce 2005 –, a dokonce není ani největší v Německu (Signal Iduna Park, kde hraje Borussia Dortmund, je ještě větší), ale i tak je to na první pohled impozantní dílo.

Už když si během prohlídky zakřičela „gól“ 15členná skupina při exkurzi arény, rozléhalo se to po celém stadionu. Až budou křičet desítky tisíc lidí, bude to rachot. Že by Plzeň udržela čisté konto, se alespoň před zápasem a pohledem kurzů vypsaných bookmakery, nezdá pravděpodobné.