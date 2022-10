Špek a kabanos. Za prosperitou Bayernu Mnichov stojí i velkouzenář z Ústí

Ke gratulaci se sjely největší hvězdy světového fotbalu. Za výběr planety nastoupili Robert „Bobby“ Charlton, Michel Platini, Zico, George Best, Eusébio. Za německý Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge a nechyběl pochopitelně ani kultovní kapitán Uwe Seeler.

Svátek měl však ještě jednu velkou českou osobnost, do té doby docela skrytou – velkouzenáře Rudolfa Houdka, rodáka z Ústí nad Labem, díky jehož finanční podpoře se Bayern Mnichov stal z průměrného klubu ležícího ve stínu místního rivala TSV Mnichov 1860 gigantem planetárního rozměru.

Ten se dal však využít pro seznámení se s osobou Rudolfa Houdka (nikoli Húdka, jak ho v Německu vyslovovali) v písemných zdrojích. Narodil se 16. prosince 1913 jako jedno z devíti dětí otce Roberta (1879–1927) v Ústí nad Labem – přesněji v Neštěmicích, které v té době měly status samostatné obce. Otec v roce 1926 založil řeznickou a uzenářskou firmu, do níž zapojil většinu svého potomstva.

V květnu 1945 se už vědělo, že firma Houdek je určena k likvidaci. O několik měsíců později se chystal odsun Němců. Velkouzenáři se podařilo odeslat samostatně manželku se synem do Německa, sám se vydal přes Šumavu s najatým náklaďákem do Bavorska.

Uprchlý podnikatel byl, věren své profesi, od podzimu 1945 zaměstnán jako pomocný dělník na mnichovských jatkách, v roce 1949 si otevřel vlastní řeznictví a do Starnbergu povolal i bratra Roberta.

Na dvorku v kůlně si zřídili udírnu a vrhli se na to, co je proslavilo v Ústí nad Labem, a to vedle výborného špeku především Original Houdek kabanos! Stejně jako dříve v Čechách i v Německu je tento výrobek proslavil a sklízeli s ním úspěchy v blízkém i dalekém okolí.