První cena pro nestárnoucího zabijáka. Evropský fotbal má nového krále

Zlatým hřebem slavnostního aktu losování základních skupin ročníku 2022/2023 Ligy mistrů, které probíhalo už podruhé v turecké megapoli Istanbul, kam se přesunulo v důsledku proticovidových opatření z monackého Monte Carla, bylo vyhlášení ankety Best Player UEFA.

Na tiskové konferenci po převzetí trofeje neskrýval Benzema emoční rozechvění. „Děkuji všem, co mi poslali hlas, moc si toho vážím,“ vzpomněl si nejprve na své příznivce. Nemusel, jeho triumf byl doslova drtivý, nabral více bodů než ostatní členové elitní desítky dohromady.

Na otázku, zda konečně tímto vítězstvím všem dokázal, jak je skvělý fotbalista a střelec, odpověděl dosti razantně. „Nemám co komu dokazovat, nehraju fotbal pro to, abych si něco dokazoval…“ pravil pevným hlasem. „Hraju fotbal, protože ho miluji,“ odhalil své krédo.

Ještě choulostivěji zněl dotaz, že s Realem vyhrál spoustu titulů, zatímco s Francií zatím žádný. Když galský kohout vítězně kokrhal na mistrovství světa 2018 v Rusku, on byl z reprezentace vyřazený za nevhodné chování vůči spoluhráči Valbuenovi.

Před EURO 2020 (covidová pandemie ho odsunula o rok a hrálo se loni) se sice do výběru trenéra Didiera Deschampse vrátil, ale světoví šampioni na evropské scéně propadli. Nyní před ním stojí jako výzva mistrovství světa v Kataru. „Trofeje jako Liga mistrů, Superpohár, španělská La Liga, to jsou neuvěřitelné věci,“ přemítal Benzema. „Národní tým je ovšem něco jiného, ​​jiná skupina, jiný svět,“ připustil. „Je tu možnost zahrát si na mistrovství světa a já doufám, že budu ve výběru a budu hrát naplno,“ sliboval.

O titulu přirozeně přemýšlí. „Samozřejmě chci vyhrát mistrovství světa, ale kolik týmů a hráčů ho chce vyhrát?“ upozornil. „Všechno je to o snech, ať už jde o Ligu mistrů, trofej krále střelců nebo Zlatý míč, to jsou sny, které jsem měl jako dítě. Mistrovství světa je něco mimořádného,“ opakoval.

Stejně tak v roce 2016, kdy Francie na domácím evropském šampionátu pronikla až do finále, kde jim proti Portugalsku nepřál osud a anglický rozhodčí. Griezmann byl vyhlášen nejlepším hráčem turnaje, stal se nejlepším střelcem, Zlatý míč však leštil portugalský klenot Ronaldo, přestože na šampionátu toho mnoho nepředvedl.

Vrchol frustrace však přetekl v srdci Francka Ribéryho v roce 2013. S Bayernem Mnichovem vyhrál, co se dalo, stal se po zásluze nejlepším hráčem Evropy v anketě Best Player UEFA, ve Zlatém míči však skončil až za fenomenální dvojicí Messi-Ronaldo. „Věděl jsem, že Zlatý míč nevyhraju. Moc lidí mi to nepřálo,“ pronesl tehdy.