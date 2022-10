Glosář: Kam kráčíš, Baníku? A co se stalo s Pavlem Vrbou?

A nepatří i problematika zajišťování dalších klíčových partnerů do sféry působení výkonného ředitele Michala Běláka? Kolik velkých sponzorů přivedl? V čem spočívá jeho přidaná hodnota pro klub, tedy vedle té, kterou oceňuje dcera majitele klubu, jež Bělákovi věnovala své srdce? Hrálo někdy pro Baník, že Bělákův otec patřil do okruhu nejbližších přátel Romana Berbra? A pokud ano, má ještě Bělák klubu co dát, když tahle éra pominula?

Proč? No přece proto, že v Baníku nevidí perspektivu dalšího uplatnění. Majitel, fanoušci a vlastně (skoro) všichni chtějí úspěch teď, hned a tady. Žádné prodlevy, žádné otálení. A to pak „neohráváte“ v lize dorostence s perspektivou, ale zkoušíte do toho dupat s „hotovým“ týmem hráčů na vrcholu sil a výkonnosti. Baník se v létě patrně mylně domníval, že takovým týmem disponuje.

„Sakra, chlapi, letos má Baník sto let, tak ještě angažujeme Pavla Vrbu, když je zčistajasna volný, a to by v tom byl čert, abychom ty poháry konečně neuhráli.“ Tak nějak se v létě v Baníku podle všeho uvažovalo. I vědomí výroční sezony urychlilo pochod Baníku do pasti. A když se teď falešné zrcadlo iluzí roztříštilo, je to opravdu dobrá příležitost pozastavit se a říct si, co všechno byl blud a chyba. Co Baník doopravdy chce a jak toho může dosáhnout.