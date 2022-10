Notičky: Miliardáři koketují se světem sportu, a nejde jen o Křetínského

Ani Kellner by si, pravda, Chelsea coby vlastník příliš neužil. Ani účast na jejím zápase by ho nezachránila. 27. března 2021, kdy zahynul při havárii vrtulníku na Aljašce, byl zrovna reprezentační termín.

Ve stovce nejbohatších Čechů najdeme ovšem ještě dva vlastníky profesionálních fotbalových klubů. Petr Paukner (4,4 mld. Kč) by se s Duklou Praha do I. ligy rád vrátil, Zdeněk Červenka (4,1 mld.) by příslušnost k ní se Zlínem rád udržel. A to by mělo být vše.