Nový Jágr, říkali o něm po nejdrzejším gólu v dějinách NHL

Je to takřka na den přesně devět let, pamatujete?

9. října roku 2013 ráno internet zaplavila ikonická fotka tehdy ještě neznámého českého mladíka, který s hokejkou mezi nohama vstřelil svůj čtvrtý gól v jednom zápase NHL, navíc do sítě slavných New York Rangers.

Tomáš Hertl vlétl na největší hokejovou scénu impozantně a vlastně i dnešním pohledem neuvěřitelně, po třech zápasech sezony s bilancí 6 + 1 tenkrát dokonce chvíli vedl produktivitu celé soutěže. Zatímco američtí komentátoři ještě pořádně neuměli vyslovit jeho jméno, oficiální web NHL.com už české kometě po vzoru kresleného seriálu o želvích superhrdinech zasadil přezdívku „Teenage Mutant Ninja Hertl“.

V Česku přitom v odchovanci Slavie hokejového ninju neviděl nikdo. Asi nepřekvapí, že místní noviny v souvislosti s ním psaly o novém Jágrovi.

Vlastně se ani není čemu divit, žádný jiný český hokejista – dokonce ani Jaromír Jágr nebo později David Pastrňák – nevstoupil do NHL s výraznějšími výkony potvrzenými takhle impozantními čísly. A drzým gólem do sítě nejslavnějšího klubu na světě navrch.

Kolem nádherné branky, která velkolepý Hertlův nástup do NHL a nevšední čtyřbodový večer podtrhla, zkrátka tenkrát bylo haló doma i v zahraničí. Za obdivuhodný kousek, jenž připomněl legendární nájezd českého obránce Marka Malíka o dekádu dříve, byl Hertl jedněmi vynášen do nebes a jinými doslova pranýřován.

Zatímco fanoušci žasli nad tím, co si devatenáctiletý mladík ve svém třetím zápase kariéry dovolí, trošku konzervativní experti staré hokejové školy odvážnou kličku Hertla označili za nesportovní. Jedním z nich, kdo českého mladíka svým prohlášením shodil, byl i Don Cherry, legendární hokejový glosátor, který pro kontroverzi obvykle nechodí příliš daleko. „Kdyby tohle provedl za stavu 1:1, řekl bych si: ‚To byl panečku gól!‘ Co kdyby ale Martin Biron (brankář Rangers, kterého Hertl překonal) byl váš syn nebo třeba bratr? Všichni se mu teď smějí,“ řekl Cherry.

Slavný Hertlův spoluhráč a tehdejší kapitán Sharks Joe Thornton to pochopitelně viděl jinak, Cherryho odpálkoval po svém. „Až dám čtyři góly já, vytáhnu své přirození a budu…,“ řekl olympijský vítěz a nejspíš i budoucí člen síně slávy NHL, který v nejlepší lize světa odehrál 1 714 zápasů.

Zpětně musíme přiznat, že tahle branka Hertla při konečném vítězství Sharks 9:2 pro Birona potupná asi opravdu byla. Kanadský gólman, který dříve v Buffalu kryl záda i Dominiku Haškovi, po Hertlově životním večeru nastoupil už jen do jednoho dalšího zápasu. O pár dnů později inkasoval čtyři góly v St. Louis, byl vystřídán a následně kariéru po 16 letech a 508 odchytaných zápasech v NHL na prahu nové sezony nečekaně ukončil.

Jágr z něj není, i když…

Jak už to tak bývá, z Hertla se – ani přes nápadně podobnou stavbu těla – nový český Jágr nakonec nestal. Likvidační faul Dustina Browna na koleno jen pár týdnů po nejlepším večeru života a následné opakované operace všech možných vazů skvělou kariéru zásadním způsobem přibrzdily. Přesto o víkendu přijede do Prahy coby ústřední postava svého týmu a jedna z největších osobností zámořské soutěže.

Z usměvavého „easy going“ teenagera se stal nepostradatelný hráč týmu, ve kterém podepsal nádherný kontrakt, přestože ambice vítězit mu nabízeli jiní.

V San Jose Sharks si Hertl po podpisu nové smlouvy vydělá něco málo přes osm milionů dolarů za sezonu. Až příští rok magazín Forbes vydá tradiční žebříček nejlépe vydělávajících sportovců z České republiky, jeho jméno by hned za Jakubem Voráčkem mělo figurovat na druhém místě.

„Šance zahrát si zápas NHL před domácím publikem může přijít jen jednou za život. Nevěřil jsem, že se něčeho takového dočkám. Budu tu mít celou rodinu, strašně se těším,“ líčí Tomáš Hertl. NHL do České republiky zavítá počtvrté v historii, naposled se v Praze utkání nejlepší hokejové soutěže planety odehrála v roce 2019. Že se tentokrát v srdci Evropy představí San Jose, ale také není náhoda. Organizátoři akce potřebují, aby se v Praze představili i hvězdní hráči z Česka. A protože Jakub Voráček už tuhle šanci dostal, moc jiných variant na stole být nemohlo.

Zůstal věrný Sharks

Přitom se klidně mohlo stát, že touhle dobou hráčem San Jose už Hertl dávno nebude. Českému útočníkovi, který v NHL dosud výhradně nastupoval jen za celek z Kalifornie, po poslední sezoně končila smlouva. V NHL se na jaře hodně hlasitě mluvilo i o jeho výměně do jiného klubu. Zámořští experti Hertla v jednu chvíli označovali za nejatraktivnější zboží na hráčském trhu, dokonce se hodně spekulovalo o konkrétních zájmech odjinud, jedním z těch, kdo o Hertla vážně stál, byli i New York Rangers. Tedy klub, který Hertl při svém nástupu do NHL před devíti lety tak ponížil.

Kdyby na jaře Hertl nabídku někoho jiného přijal, těžko by se někdo mohl divit. Dokonce i jeho zástupci zpětně přiznávali, že měli ohledně budoucnosti hráče hodně zamotanou hlavu. Vždyť se toho za devět let tolik změnilo a o silného centra, který umí dávat góly a miluje vítězství, stál v lize snad každý. Kdo ví, možná by se dokonce našli i tací, kteří by Hertlovi kromě ambicí nabídli i více peněz.

Věčně usměvavý hokejista do NHL vlétl v době, kdy měl jeho tým vše před sebou. I v této souvislosti je až s podivem, jakým způsobem tenkrát Hertl do kádru Sharks – jednoho z nejlepších týmů své doby – zapadl. V prvních zápasech kariéry tam nastupoval dokonce v elitních formacích a nic si z toho nedělal. Lídři týmu jako Brent Burns, Joe Thornton nebo Patrick Marleau tehdy měli vrchol kariéry před sebou, elán a hlavně sebevědomí mladého Čecha byly v kabině ambiciózního klubu příjemným oživením. To se potvrdilo hned třetí Hertlovu sezonu kariéry, kdy se Sharks dostali až do finále Stanley Cupu a podlehli v něm Pittsburghu.

Přestavba Žraloků

Dnes ani jeden ze zmíněných Hertlových mentorů v klubu nepůsobí, Sharks jsou ve fázi, které se v Americe říká přestavba. Jinými slovy: v nejbližších letech se od San Jose vůbec nic nečeká, tým ze Silicon Valley bude v letošní sezoně patřit mezi outsidery. Už jen samotný postup do play-off by v nabité konkurenci znamenal spíše příjemné překvapení, boje o Stanley Cup se tedy v následujících sezonách nejspíš odehrají bez Sharks, a tedy i bez Tomáše Hertla.

O to výraznější roli ale český hokejista v klubu po podpisu královské smlouvy na příštích osm let má, v kádru je po obránci Eriku Karlssonovi druhým nejlépe placeným hokejistou. Letos vstoupí už do čtvrté sezony v řadě, kdy bude na dresu nosit písmeno „A“ pro zástupce kapitána. Je dokonce dost pravděpodobné, že se i kapitánem jednou v Sharks sám stane.

„Je skvělé, že jsem na jaře podepsal takhle pěknou dlouhou smlouvu a mohu být nadále součástí Sharks. Je to pro mě čest, ale zároveň dobře vím, co se s tím pojí. Jsem jedním z lídrů a musím dál pracovat na (našem) zlepšení. Je to výzva, ale chci vidět, jak se jako tým zlepšujeme každý den a každý rok,“ prohlásil Hertl o své klíčové roli v kabině, ke které ho předurčuje i pohoda nezlomného pohodáře a sportovce, jenž dává přednost vlastním výkonům před nálepkou celebrity. Přestože jeho smlouva přesahuje hodnotu miliardy korun, Hertl zůstává i českým novinářům dostupný na telefonu. Možná i proto se kluk ze Šeberova nikdy nestal ani terčem bulváru.

V NHL dosud Hertl odehrál necelých šest stovek zápasů, nebýt několika vážných zranění a následných operací obou kolen, mohlo jich být už teď mnohem víc. I tak stihl za svou kariéru v nejlepší lize světa nastřílet pět hattricků a prožít i jeden speciální, čtyřgólový večer.