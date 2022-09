Konec debat. Ruští hokejisté z NHL v Praze hrát budou

„Jedná se o soukromou akci, víza mají, takže z pohledu státu není důvod je nevpustit. Národní bezpečnost jejich přítomnost rozhodně neohrožuje. A to ani nezmiňuji, že kromě schengenských víz mají dlouhodobá pracovní víza americká a žijí v USA,“ uvedl Pojar, který koordinuje bezpečnostní politiku vlády napříč ministerstvy.

Ještě před pár desítkami hodin, v pondělí, ale vypadala situace jinak a schylovalo se malému mezinárodnímu incidentu. „Stále platí, že ruským hráčům by neměla být udělena víza na území schengenského prostoru. Pokud budou mít již platná víza, tak by měli být vpuštěni, ale vzhledem k probíhajícím jednáním může dojít v této věci ještě ke změnám. Jde o byznysové rozhodnutí týmu NHL, jestli kvůli několika hráčům zruší celé zápasy,“ uvedl ministr zahraničí Jan Lipavský.

Ministerstvo zahraničí před dvěma týdny odeslalo dopis vedení NHL a upozornilo na to, že ruští hráči nejsou kvůli invazi na Ukrajinu v Praze vítáni. Odpůrci přítomnosti Rusů operovali tím, že to ohrožuje i národní bezpečnost země.

Jedním z hlavních iniciátorů odporu vůči účasti Rusů na utkání v Praze byla od začátku bývalá hokejová hvězda Dominik Hašek. Ten se nebál tvrdě apelovat na české úřady, aby je do země nepouštěly.

„Pozice naší země byla vysvětlena v dopise ministerstva vedení NHL. Znají náš postoj. Říkají, že mají víza, ale je pravděpodobné, že je nemají od nás, ale z jiné země schengenského prostoru. Pokud to tak udělali oklikou, byl by to vůči naší zemi podraz. Každý stát si rozhoduje o pravidlech. Jestli jsou dobrá nebo špatná, o tom můžeme diskutovat, ale prostě platí,“ řekl Hašek Seznam Zprávám.