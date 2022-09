Severoameričtí hokejisté v KHL dostávají varování, aby opustili Rusko

Velvyslanectví USA v Moskvě vydalo včera bezpečnostní varování, které znovu vyzvalo občany USA, aby okamžitě opustili Rusko, dokud ještě existují možnosti, jak zemi opustit. Poplach přichází podle americké CNN v návaznosti na rozkaz ruského prezidenta Vladimira Putina k částečné mobilizaci ruských mužů k boji v jeho válce na Ukrajině.

Kanada mezitím podobně varovala své občany a také hokejisty v KHL. Úřady obou zemí mají určitě i obavy, aby se někomu nestalo něco podobného, co americké basketbalistce Brittney Grinerové. Ta už je sedm měsíců v ruském vězení za údajné nelegální převážení drog.

V týmech KHL zůstává 10 Američanů a 48 Kanaďanů. Například 44 Kanaďanů hraje v týmech v rámci ruských a běloruských hranic, čtyři v Kazachstánu. Problém ale je, že ať už jsou tam, nebo tam, musejí všichni cestovat i na území Ruska, a obě vlády se obávají o jejich bezpečnost.

„Rusko může odmítnout uznat americké občanství s dvojím státním občanstvím, odepřít přístup k americké konzulární pomoci, zabránit odchodu z Ruska a odvést občany s dvojím občanstvím na vojenskou službu,“ uvádí se v poplachu amerického velvyslanectví v Moskvě. To důsledně varovalo Američany, aby necestovali do Ruska a okamžitě opustili zemi, pokud tam budou.

Bezpečnostní výstraha uvedla, že ambasáda má vážná omezení ve své schopnosti pomáhat občanům USA a podmínky, včetně možností dopravy, se mohou náhle ještě více omezit.

Rusko se svým běloruským vazalem napadlo Ukrajinu 24. února. Kanada je od února v konfliktu pevně na straně Ukrajiny s vojenskou pomocí ve výši 626 milionů dolarů a humanitární pomocí přes 320 milionů dolarů. Rovněž uvalila finanční sankce na Rusko a Bělorusko.

„Válka prezidenta Putina na Ukrajině je válkou za svobodu, demokracii a práva Ukrajinců a všech lidí určovat svou vlastní budoucnost,“ napsal Adrien Blanchard, tiskový tajemník ministryně zahraničních věcí Mélanie Jolyové, v e-mailem zaslaném prohlášení do The Canadian Press. „Jako Kanaďané si tyto hodnoty ceníme. Sportovci, kteří se rozhodnou hrát a stýkat se s Ruskem a Běloruskem, by měli svá rozhodnutí vysvětlit veřejnosti.“

Mají hráči právo vydělávat?

Hráčský agent Ritchie Winter z Alberty, který má tři klienty v KHL, však říká, že hráči mají právo uživit se svou profesí jako ostatní Kanaďané pracující v cizích zemích.

„Žijeme ve světě, kde jednotlivci mohou tato rozhodnutí činit. Je to jen individuální rozhodnutí související s pracovní příležitostí,“ řekl Winter. „Každý hráč, který odešel, se sám v sobě pral s rozhodnutím. Ano, rozhodně. Na konci dne jsou to manželé a otcové, kteří mají zodpovědnost ke svým rodinám. Pokud jste mladá rodina s omezenými prostředky, je tu touha postarat se o svou rodinu. Někdy to lidi zavede na ropná pole v Kazachstánu a někdy je to zavede do KHL,“ uvedl agent.

Desítky Kanaďanů hrají každý rok v mužských profesionálních ligách po celé Evropě. Špičkový hráč KHL může vydělat více než 1 milion dolarů ročně na platu.

Kanadské úřady varovaly své občany před cestami do Ruska už na začátku konfliktu před sedmi měsíci. „Naše vláda se vyjádřila velmi jasně. Kanaďané by se měli vyhnout všem cestám do Ruska a Běloruska,“ řekl Blanchard. „Pokud jsou v Rusku nebo v Bělorusku, měli by odejít hned. Naše schopnost poskytovat konzulární služby může být extrémně omezená,“ dodal.

„Podle toho, co mi hráči říkají, se prostředí nezměnilo od toho, co bylo předtím. Mnoho z nich vyvážilo toto riziko a rozhodlo se, že tam budou hrát,“ uvedl agent Winter s tím, že ale ví i o hráčích, kteří v této sezoně odmítli možnost hrát KHL. „Každý má jiný rizikový profil,“ řekl. „Měl jsem kanadské a americké klienty, kteří odmítli obrovské množství peněz v porovnání s tím, co vydělají zde.“

Například útočník Jake Virtanen, jenž má s Oilers zkušební smlouvu poté, co v minulé sezoně odehrál 36 zápasů za Spartak Moskva. „Něco, co zjevně nepodporuji, je válka, která probíhá. Byl to jeden z hlavních důvodů, proč jsem odešel. Je to těžká situace. Já osobně bych se kvůli tomu nevrátil.“

Odstrašující případ

Velkým strašákem pro všechny je určitě osud hvězdné americké basketbalistky Brittney Grinerové, která mimo sezonu ve WNBA hrála profesionální basketbal za Jekatěrinburg. V únoru po vypuknutí konfliktu na Ukrajině byla zadržena v Moskvě a začátkem srpna odsouzena k devíti letům vězení za držení drog. Policie uvedla, že v jejím zavazadle po příletu do Ruska našla náplně s obsahem konopného oleje.

Profesorka politologie Maria Popova je přesvědčena, že riziko pro severoamerické sportovce existuje. „Rusko není právní stát, takže každému, kdo je v Rusku, vždy hrozí nebezpečí, že bude zatčen, uvězněn, použit jako pěšák v čemkoli, co se místní vláda, centrální vláda a tak dále rozhodnou udělat. Riziko, že bude kanadský hokejista zadržen místními, státními nebo centrálními vládami, je nízké až střední, ale existuje riziko,“ řekla. „Myslím, že něco jako to, co se stalo Brittney Grinerové, je možné. Stejná situace se určitě může opakovat v případě kanadského hráče.“

Posledním Kanaďanem, který podepsal smlouvu s klubem KHL, byl brankář Andrew Hammond. Do týmu Traktor Čeljabinsk nastoupil 16. září.

Craig Woodcroft, bratr hlavního trenéra Edmontonu Oilers Jaye Woodcrofta, zase trénuje minský tým KHL v Bělorusku. „Tomu, co se děje ve světě, samozřejmě věnujeme pozornost,“ řekl Jay Woodcroft.