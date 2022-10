Obžalovaného Berbra budou soudit v Plzni, hrozí mu až 12 let za mřížemi

„Nejzávažnějším z obžalovaných trestných činů je účast na organizované zločinecké skupině a zpronevěra spáchaná ve prospěch organizované zločinecké skupiny. Sazba trestu odnětí svobody pro tyto trestné činy představuje rozmezí od 6 let a 4 měsíců do 10 let a 8 měsíců, respektive v případě jednoho z obviněných do 12 let,“ uvádí Jan Scholle z Vrchního státního zastupitelství v Praze, kde byla obžaloba sepsána.