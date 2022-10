Fousek spustil revizi. Fotbal hledá tunely ve smlouvách za 100 milionů

Podle Tomáše Marušky se touto fakturou proplácelo něco jiného. „Když se smlouva podepsala, začal jsem řešit a urgovat, že není kam ten program převést, na nějaký svazový server. Trvalo to celé dva roky, než se to podařilo, tedy ze strany FAČR, my to měli hotové do druhého dne. Do té doby jsem to celé musel provozovat na své náklady na svých serverech. A tahle faktura tyto náklady zohledňuje. Proč byla popsaná jinak, tedy jako náklad za převedení programu na svazové servery, to nevím,“ uvedl Maruška.