Za kulisy slavné ankety. Benzema dokázal, co ani Messi nebo Ronaldo neumí

Česko se tehdy prsilo na 32. stupínku, poslední zemí, jejíž zástupce byl připuštěn do ankety, byl Libanon, jehož reprezentační tým v kvalifikaci mistrovství světa vedl český kouč Ivan Hašek. Prvním nad čarou byl středoamerický ostrovní stát Trinidad a Tobago, účastník mistrovství světa 2006 v Německu.

Poprvé se král světového fotbalu určoval nikoli za rok, ale za uplynulý ročník, konkrétně 2021/2022. Mělo to jasný důvod: letošní mistrovství světa v Kataru, kde se představí nejlepší hráči planety, započne až v listopadu a do hlasování by se nevešlo. Změna zůstane i v dalších letech, ostatně hledat panovníka za ucelené soutěžní období se zdá přirozenější.