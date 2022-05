Fin, který má vrátit Čechy mezi elitu: Nejsem žádný kouzelník

Hned v prvním vystoupení před Čechy namíchal dvaašedesátiletý Kari Jalonen koktejl, který chtěli hokejoví příznivci slyšet. „Musíme mít sny a tím mým je, že se na šampionátu ve Finsku dostaneme do play-off, pak do finále a získáme titul. Nemůžu to sice slíbit, ale možné je všechno,“ prohlásil odvážně poté, co převzal českou reprezentaci.

Teď s ní je ve své rodné zemi a čeká ho start turnaje, na němž by se Češi rádi vrátili mezi elitu.

Přitom je prvním cizincem na kritickém postu národního hokejového trenéra v moderní době. Naposledy dotlačil Čechoslováky k olympijskému stříbru před 74 lety v roce 1948 Kanaďan Mike Buckna. Ve světě bývá trenér z jiné země běžnou záležitostí, v Česku je to ovšem problém. Jsme veleopatrní na to, aby naše národní stříbro kočíroval „cizák“. Tak opatrní, že už 12 let jsme nevyhráli vůbec nic.

Byl precizní a měl výborně propracovaný systém. Zároveň byl férový. Měl dar rozeznat hráče jak typově, tak i povahově. A když někdo úkoly neplnil, tak mu to dal sežrat. Hokejista Jiří Novotný

Mimochodem, v novodobé historii českého sportu s tím skutečně až na výjimky nemáme dobré zkušenosti. Zatím uspěl asi jen Izraelec Ronen Ginzburg u mužského basketbalu a Nor Egil Gjelland u ženského biatlonu.

Přitom všichni mají v živé paměti bronzové vystoupení Slováků s kanadským trenérem Craigem Ramsayem, frajerem z NHL, na letošní olympiádě v Pekingu. To byla paráda.

Kari Jalonen však až takový cizák není. Oblíbil si Prahu, chutná mu české pivo a ke druhému místu dovedl v KHL v roce 2014 český tým Lev Praha. I když tehdy prohrál ve finále s Magnitogorskem, s českými hráči pracoval a ti si ho nejen dobře pamatují, ale i chválí.

„Byl precizní a měl výborně propracovaný systém,“ říká Seznam Zprávám Jiří Novotný, kapitán dnes už neexistujícího týmu Lev Praha. „Zároveň byl férový. Měl dar rozeznat hráče jak typově, tak i povahově. A když někdo úkoly neplnil, tak mu to dal sežrat. Pamatuji si, že dost péroval právě Finy. Možná chtěl ukázat, že jim nijak nenadržuje,“ popisuje Novotný.

Kari Jalonen začal nadějně i teď před MS ve Finsku. Přepracoval systém hry, nebál se zamíchat sestavou, vyřadil třeba hvězdu extraligy Filipa Chlapíka. S týmem v přípravě ovládl dva turnaje Euro Hockey Tour a Češi se pod jeho taktovkou prezentovali slušnou hrou.

Chcete o něm něco peprného? Bohužel. Nemá za sebou žádné skandály, průšvihy, rozvody, velkohubé proslovy. O jeho krásné ženě Johanně a dvou dospělých dcerách skoro nic nevíte. Ano, když je naštvaný, umí celkem ostře zanadávat ve finštině, a jak přiznal, zná i pár českých nadávek. Ale když se zadaří, pozve hráče na pivo. A umí si o něj v české hospodě i říct. Na Fina celkem slušné.

Ani Jágr, ani Hlinka

Kari Jalonen má za sebou bohatou kariéru hráče i trenéra. Ne, nenechte se zmást některými nadšenými reakcemi. Ani v jednom nebyl nikdy velká superstar. Žádný Jágr, Hlinka nebo Hašek.

Střízlivýma skandinávskýma očima? Jako hráč, střední útočník, nikdy nic velkého nevyhrál. S výjimkou finské ligy (čtyřikrát mistrem s různými týmy) a jednou s Dragons de Rouen ve francouzské lize. Účastnil se také několikrát mistrovství světa, hrál dvě sezony za Calgary Flames a Edmonton Oilers, ale bez výrazného úspěchu.

Jako trenér si už vedl lépe. Čtyřikrát dobyl finskou ligu (dvakrát byl vyhlášen nejlepším trenérem), dvakrát švýcarskou a jednou dovedl ke stříbru finský hokejový tým na MS v Rusku v roce 2016. Stříbro v Gagarinově poháru s českým týmem Lev Praha už jsme zmínili. To jsou dva jeho dosud největší mezinárodní úspěchy.

„Ne každý skvělý hráč je i skvělý trenér. On je ale za mne obojí,“ chválí nicméně Ondřej Němec, další český hráč, který s ním byl v týmu Lev Praha. „Chtěl, aby fungovala kabina. A ona skutečně fungovala. Všichni si byli rovni, každý znal svoji pozici a každý to respektoval. Každý věděl, co má dělat. Jalonen byl přísný, vyžadoval systém, aby se striktně plnil, a proto nás to tenkrát vyneslo tak vysoko.“

Dominik Hašek je v reakci pro Seznam Zprávy opatrnější, ale přesto první kroky Jalonena oceňuje. „Myslím, že má perfektně organizovanou obrannou hru. Vypadá to, že dokázal kluky přesvědčit. Na papíře to totiž umí nakreslit skoro každý, ale přesvědčit hráče, aby to přesně dělali i na ledě, je mnohem těžší,“ zdůrazňuje Dominik Hašek.

Post hlavního trenéra u českého národního týmu vzal vysoký Fin bez mrknutí oka a nazval to poctou. Šéfové finského hokeje mu nezáviděli, ale naopak řekli, aby to vzal, že je to jedinečná příležitost. Teď vstupuje do jámy lvové.