Je tu Velká pardubická, jedna z nejtěžších steeplechase světa

První Velká pardubická steeplechase se běžela 5. listopadu 1874. Mimochodem, bylo to o 50 let dřív, než se začala hrát v Československu fotbalová liga. Pardubice už tehdy měly v dostihovém světě jméno, přijížděli tam za prací někteří trenéři a žokejové z Anglie.

Dramatický dostih nebyl bez následků. Dokončilo ho pouhých sedm koní a první obětí se stal Strizzel, který si zlomil vaz. Byla to velká událost nejen v českých zemích. Od té doby se Velká pardubická běžela každý rok s výjimkou válečných let, roku 1968, kdy sousedící vojenské letiště zabrali sovětští vojáci, a roků 1876 a 1908 kvůli značné nepřízni počasí (mráz a sníh).

Nejrychleji závod běžel časem 8:56,01 valach Ribelino s žokejem Pavlem Kašným v roce 2015. Koho by zajímala průměrná rychlost, je to 46 km/h.

A teď opravdové kuriozity. V roce 1909 dostih nedokončil žádný kůň a za 11 let poté skončil závod znovu bez vítěze. Jediný Jonathan, který doběhl do cíle, byl diskvalifikován pro překročení časového limitu.

Jedinou ženou, která kdy vyhrála, byla hraběnka Lata Brandisová. V roce 1937 zvítězila s klisnou Normou o sedm délek před profesionálním žokejem Willibaldem Schlagbaumem. Její vítězství nad nacistickými důstojníky se stalo malým symbolem českého odporu proti nacistickému Německu. Oslavily ho tisícové průvody a bylo i námětem knihy Richarda Askwitha Unbreakable: The Woman Who Defied the Nazis and the World’s Most Dangerous Horse Race.