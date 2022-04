Kdo je „Cikánský král“ Tyson Fury, boxer, který ovládl Wembley

Tyson je pozoruhodný chlapík. Už svým zjevem. 206 cm výška, 125 kg váha. Ale i přes obří parametry a nějaký ten tuk kolem pasu je v ringu rychlý a skvěle se pohybuje. Soupeřům dělá obrovský problém se k němu dostat nablízko. To byl i případ sobotního zápasu s Whytem.

„Byla to poslední opona pro Cikánského krále,“ řekl Fury po boji s odkazem na svou přezdívku Gipsy King. „Strávil jsem hodně času na cestách. Byl jsem pryč dlouho. Splnil jsem vše, co jsem kdy splnit chtěl. Odejdu do důchodu neporažen jako teprve druhá těžká váha v historii, po Rockym Marcianovi. V této hře jsem byl neporazitelný,“ řekl v sobotu v noci po svém vítězství.

Narozen bez šance

Proč se jmenuje Tyson? Uhodli jste, podle zlého muže Mika Tysona. To jméno mu dal otec John Fury, mimochodem také boxer, ze dvou důvodů. Jednak Mike Tyson byl v době narození Furyho syna mistrem světa v těžké váze. A zadruhé, Tyson Fury se narodil o tři měsíce dříve, než měl, a vážil pouhých 450 g. Doktoři mu nedávali mnoho šancí. A tak otec John věřil, že si jeho syn život vybojuje. Tak jako Mike Tyson v ringu.

Nikdo nechce vidět Cikána, jak se mu dobře daří. Jsem Cikán a basta. Vždycky budu Cikán, nikdy se nezměním. Vždycky budu tlustej a bílej. Jsem šampion, ale přesto jsem považován za vandráka. Tyson Fury

A Tyson Fury si ho vybojoval docela pěkně. V 33 letech má za sebou slušnou řádku úspěchů. 33× stál v ringu, 32× zvítězil, z toho 23× KO. Jedním z nejslavnějších utkání byl souboj s Vladimirem Kličkem v roce 2015, kterého porazil na body po 12 kolech. Získal tak tituly WBA, IBF, WBO a The Ring. Na ten zápas se připravoval s opravdovými hvězdami. Jeho sparing partnery byli už tehdy slavní kickboxeři Rico Verhoeven a Benjamin Adegbuyi.

Tyson Fury je zejména v Británii obrovsky populární, ale určitě to není žádný černobílý chlapík. Spíš kontroverzní. Bral kokain, anabolika, občas hodně mluvil a vypustil z pusy i spoustu nesmyslů. Navážel se do homosexuálů, transgenderu, Židů a pak to všechno obalil bláboly o bohovi a Ježíši Kristovi. Když byl v roce 2015 nominován na BBC sportovní osobnost roku, vzedmula se proti tomu dost silná vlna a protestní petice měla 140 000 podpisů.

Šílenosti občas napovídá také o svých soupeřích, ale umí je i pochválit. „Dillian je válečník a věřím, že bude mistrem světa,“ řekl Fury, když se po boji s Whytem objímali. Ale samozřejmě nejlíp pochválí sám sebe. „Ale bohužel musel dnes v noci bojovat se mnou. Nezahráváš si s průměrnou těžkou váhou, ale s nejlepším mužem planety,“ prohlásil.

Všechny děti jsou Prince

Přes onu velkohubost nemůžete říci, že Tyson Fury není mužem určité pokory. „V minulosti jsem řekl spoustu věcí, ale nic z toho s úmyslem někomu ublížit. Omlouvám se každému, koho to zranilo,“ řekl mimo jiné.

Zajímavé bylo sledovat během večera, jak to má se svojí ženou Paris. Atraktivní blondýna za ním přiběhla hned po vítězství do ringu, objali se a Tyson několikrát zmínil dluh, který k ní má. Potkali se, když jí bylo 15 a jemu 17. Začali spolu chodit v roce 2006 a za dva roky se vzali v katolickém kostele St. Peter in Chains v Doncasteru. Dnes spolu mají šest dětí, tři dcery a tři syny, kteří se všichni jmenují Prince. Když se Tysona ptali proč, řekl, že on je král a oni jsou princové, dokud si nevyslouží své právoplatné jméno.“

U Tysonovy rodiny musíme chvíli zůstat, protože irsko-anglické kořeny jsou důležité pro pochopení jeho osobnosti. Jak Tyson Fury, tak jeho žena Paris se hlásí ke zvláštnímu etniku „Irští kočovníci“. Je to národ čítající několik desítek tisíc, jehož část žije v Irsku (byli tam už před tisíci lety), Anglii, ale i Americe podobně jako Cikáni. Nikdy s nimi neměli nic společného, ale okolím byli a jsou podobně negativně vnímáni.

Proto si také Tyson říká „Gypsy King“ (Cikánský král) proto se v něm míchá příslušnost ke katolickému Irsku i protestantské Anglii. Proto má jeho rodina tolik dětí. Sám si zažil rasistické invektivy, a tak si sám někdy dovoluje na ostatní. „Nikdo nechce vidět Cikána, jak se mu dobře daří,“ prohlásil před časem. „Jsem Cikán a basta. Vždycky budu Cikán, nikdy se nezměním. Vždycky budu tlustej a bílej. Jsem šampion, ale přesto jsem považován za vandráka.“

A teď, proč je „bílý Cikán“ Tyson Fury v Británii tak populární? Protože ji svým původem a rozpory nějak spojuje. Pro ty nejchudší je symbolem, že i „Cikán“ dokáže ve světě uspět a vydělat miliony dolarů. Třeba pěstmi. Mimochodem teď s Whytem jich vydělal skoro 33 (téměř tři čtvrtě miliardy korun).

Jak je Tyson Fury otevřený ohledně svého původu, tak bez okolků hovoří i o svém duševním zdraví. Přiznává, že trpí bipolární poruchou a sám je velvyslancem charitativní organizace pro duševní zdraví bývalého britského mistra světa Franka Bruna, The Frank Bruno Foundation.