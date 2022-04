Nejrychlejší důchodce na světě. Kde skončil a co dělá Usain Bolt

Článek si můžete pustit také v audioverzi.

Usain Bolt byl ve své době naprosto unikátním sprinterem. Vypracoval se v globální značku, kterou zůstává i v atletickém důchodu.

Dodnes, už 13 let, drží fantastické světové rekordy na 100 a 200 metrů z mistrovství světa v Berlíně (9,58 s a 19,19 s) a nevypadá to, že by měl o ně brzy přijít.

Ze tří po sobě jdoucích olympijských her (Peking 2008, Londýn 2012 a Rio 2016) má 8 zlatých (3 × 100 m, 3 × 200 m a 2 × štafeta na 4 × 100 m). O tu devátou kvůli dopingu kolegy z jamajské štafety přišel.

Byl jedním z mála atletů historie, který se stal celebritou pro celou planetu. Vlivný časopis Time ho zařadil do žebříčku 100 nejvlivnějších lidí roku 2016. Proč? Stačí pár čísel: na Facebooku ho sleduje 21 milionů lidí, na Instagramu 11 milionů a na Twitteru skoro pět milionů.

Usain Bolt si zkusil i fotbal. Tady na stadionu Borussie Dortmund.

Jako jeden z mála špičkových sprinterů nikdy nedopoval. Sám při ukončení kariéry varoval před dopingem ostatní, jinak tím prý zabijí sport. Byl jakýmsi protipólem testosteronem nabušených, svalnatých kolegů, kterým ale stejně dával na frak. Málokdy svůj sportovní život hrotil – nebo to aspoň nebylo vidět. Vypadal uvolněně, dělal si legraci i těsně před startem sprintu, včetně onoho vítězného „bleskového“ gesta. Ze sportu se evidentně radoval.

I dnes, ve sportovním důchodu, žije normálně. Má rodinu, obchoduje a občas nahrává muziku. Nestal se ministrem sportu Jamajky, alespoň zatím, ani významným funkcionářem Mezinárodní atletické federace (IAAF). Možná byste řekli, že Usain Bolt je trochu nudnou sportovní superhvězdou. Ale není to pravda.

Jamajskému atletovi zůstalo osobní kouzlo, je zábavný a vládne sociálním sítím.

Obyčejný jamajský kluk

Od roku 2008 se osm let držel na absolutním světovém vrcholu. Odešel po mistrovství světa v roce 2017, kde prožil trochu smutný konec kariéry. Doběhl sice třetí v posledním samostatném závodě na 100 m, ale vynechal 200 m a ve finále štafety se zranil.

Obyčejný kluk z Jamajky začínal v malém městečku Sherwood Content, daleko od moře a ještě dál od hlavního města Kingstonu. Rodiče vedli obchod s potravinami a matka doma podle pravidel Církve adventistů sedmého dne nevařila vepřové. Ale kluku Usainovi to bylo tehdy nejspíš dost jedno, čas trávil hraním kriketu a fotbalu na ulici se svým bratrem Sadikim (má ještě sestru Sherine).

Usainovi nebylo ani 15 let a už běhal fenomenální časy. Moc jsem mu neukazoval stopky, aby mu to nevlezlo do hlavy. Boltův první trenér Pablo McNeil

„Když jsem byl mladý, nemyslel jsem vlastně na nic jiného než na sport,“ říká o svém dětství. Fandil Realu Madrid a Manchesteru United a vedle toho začal už na základní škole Waldensia ukazovat sprinterský potenciál. Ve dvanácti letech se stal nejrychlejším školním běžcem.

Také na střední škole William Knibb Memorial High School v nedalekém městečku si všimli jeho rychlosti. Mladík měl štěstí, že tahle škola se atletikou zabývala, vychovali tu mimo jiné světového sprintera Michaela Greena. Už ve 14 letech tak získal Usain svou první velkou medaili – stříbrnou z mistrovství středních škol Jamajky na 200 m časem 22,04 s.

V 15 letech 196 cm výšky a moře energie

Hned poté se ho ujal bývalý jamajský sprinter Pablo McNeil, olympionik ze šedesátých let. „Usainovi nebylo ani 15 let a už běhal fenomenální časy. Moc jsem mu neukazoval stopky, aby mu to nevlezlo do hlavy,“ říkal McNeil, který vymyslel tu slavnou přezdívku „Lightning (blesk) Bolt“.

Trenér věděl hned, že má před sebou obrovský talent. Ale nebylo to vždy snadné, protože mladý Usain se občas rád rozptyloval a měl svou hlavu. Utíkal třeba ze školy za děvčaty do přímořského Falmouthu. Jindy se před velkým regionálním finále na 200 m schoval do dodávky, až ho našel policista a byl z toho nakonec docela slušný skandál. Bolt prostě v pubertě dělal rád vtípky a potřeboval pevnou uzdu. „Ale jakmile jste mu porozuměli, bylo snadné s ním pracovat. A dával tréninku 101 %,“ vzpomínal McNeil.

V roce 2002 v jamajském Kingstonu poprvé vyhrál mistrovství světa juniorů. Bylo mu 15 let, měřil 196 cm a před domácím publikem byl tak nervózní, že si prý nejprve obul opačně tretry. Na ten kiks už nikdy nezapomněl, naučilo ho to, že se nesmí nechat ovládnout nervozitou.

Vítězství v Kingstonu bylo zároveň rozhodujícím zlomem v přerodu bezstarostného mladíka v profesionála. Z rodného místa se přesunul do tréninkového střediska na technologickou univerzitu v Kingstonu. V roce 2004 už pod novým trenérem Fitzem Colemanem běžel 200 m poprvé pod 20 sekund. Podařilo se mu to jako prvnímu juniorovi světa a stanovil rekord na závratných 19,93 s.

Načas ho pak přibrzdila série zranění, ale zároveň poprvé okouzlil české atletické fanoušky vítězstvím na mítinku v Ostravě. Definitivně se jeho kariéra obrátila po mistrovství světa v atletice v Ósace v roce 2007, odkud přivezl dvě stříbrné medaile. Možná mu trochu lichý čas pomohl srovnat si priority, upravit správně trénink. Na jaře 2008 v Kingstonu běžel 100 m za 9,76 s a zbytek už víte –nekonečná řada úspěchů, medailí a rekordů…

A pak přišel fotbal

Když skončil s atletikou, nedokázal sport opustit úplně. Koketoval s kriketem, basketbalem, ale hlavně to zkoušel chvíli jako fotbalista. Od začátku to vypadalo trochu bláznivě, ale Usain Bolt si mohl dovolit plnit sny. Byl to ostatně slušný marketingový tah, jak se déle udržet v pozornosti světa a sponzorů.

„Je to můj osobní cíl, je mi jedno, co si o tom lidé skutečně myslí,“ řekl tehdy novinářům. „Je to sen, další kapitola mého života.“ Kdo by mu to ostatně nevěřil, když do balonu začal kopat mnohem dřív než závodně běhat. Ale… něco jiného byl fotbal na plácku v jamajské vesnici a ve vrcholovém pojetí.

Bolt se netajil touhou hrát za milovaný Manchester United. Asi příliš velký sen, a tak si aspoň zatrénoval s jihoafrickým klubem Mamelodi Sundowns. V březnu 2018 mu ale nabídla dvoudenní zkoušku německá Borussia Dortmund.

Po prvním tréninku si dával Jamajčan šanci „7 z 10“ a německý klub slíbil, že realisticky zhodnotí jeho šance hrát profesionálně. A také to udělal. „Pokud se chce prosadit na nejvyšší úrovni, má před sebou ještě hodně práce,“ uznal tehdy trenér Peter Stöger. „V jeho věku už není tolik prostoru pro rozvoj,“ dodal a Dortmund nakonec Boltovi profesionální smlouvu nenabídl.

Slavného Jamajčana to neodradilo. V srpnu 2018 se připojil k australskému prvoligovému klubu Central Coast Mariners na neurčité tréninkové období. Nevypadalo to úplně špatně. Během osmitýdenní zkoušky v Austrálii Bolt vstřelil dva góly v předsezonním přátelském utkání. Hrál hodně dopředu, a když dostal prostor natáhnout dlouhé nohy, nadělal prý obraně soupeře dost problémů. „Myslím, že jsem se zlepšil ve všech oblastech,“ líčil Bolt po zápase listu The Guardian.

Mariners mu údajně nabídli smlouvu, ale ozvaly se i kritické hlasy. Bývalý irský reprezentant, útočník australského Perthu Andy Keogh Boltův výkon shodil. „Nezvládne to… Ukázal trochu potenciálu, smlouva pro něj byla v pořádku z marketingového hlediska, ale z fotbalového hlediska to byla fraška.“

O měsíc později Bolt australský klub opustil. Hovořilo se o tom, že Australané nenašli možnost, jak zaplatit hvězdě požadované tři miliony dolarů, ale bůhví, jak to skutečně bylo. V lednu 2019 Jamajčan celou fotbalovou eskapádu uzavřel. „Byla to zábava a dobrá zkušenost, opravdu jsem si užil být v týmu,“ řekl.

Vydělal 90 milionů dolarů

Ačkoli během kariéry vydělal na atleta neuvěřitelných 90 milionů dolarů (přes 2 miliardy korun) ještě na jejím sklonku se začal pouštět i do nesportovních obchodních aktivit. Asi žádný obří průlom, ale něco mu to určitě vynáší. Podle časopisu GQ asi 20 milionů dolarů ročně (skoro půl miliardy korun).

Ještě v předvečer olympiády v Riu 2016 uvedl na trh vlastní značku pánských holicích strojků Champion Shave. Strojky se šesti břity byly zaměřené na levný trh – set stál 10 dolarů (225 korun). „Desítky milionů mužů po celém světě si zaslouží holicí strojek, který je nejen té nejvyšší kvality a poskytuje skvělý zážitek z holení, ale také je cenově dostupný pro každého,“ řekl k zahájení prodeje Bolt, jenž se stal nejen ambasadorem, ale získal ve společnosti i podíl.

V roce 2018 spoluzaložil společnost Bolt Mobility, což je firma, která zajišťuje pomocí aplikace Bolt Chariot ekologickou dopravu elektrickými skútry po městech, především v USA. Zároveň otevřel Tracks & Records, dvě restaurace poblíž Kingstonu.

Díky masivní přítomnosti na sociálních sítích to zkusil i s hudbou a před půl rokem vydal poměrně úspěšné album Country Yutes. Mluvil o tom, že chce přiblížit jamajský styl dancehall mezinárodnímu publiku.

V neposlední řadě je legendární sprinter spojován díky masivnímu zásahu na sociálních sítích s některými z předních sportovních světových značek, jako je Puma, Gatorade nebo Epson. Účtuje si za pravidelné nahrávky propagačního obsahu o různých produktech.

Mezitím se stačil usadit. V květnu 2020 porodila jeho dlouholetá přítelkyně Kasi Bennettová dceru jménem Olympia Lightning a za rok nato se jim narodila dvojčata Saint Leo a Thunder. Bolt na sebe prozradil, že kromě jeho oblíbeného tance miluje také videohry Mario Kart a Mortal Kombat.