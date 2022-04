Tenisový zázrak z osmdesátek doplácí na dluhy a čeká na trest

Článek si také můžete poslechnout v audioverzi.

V červenci to bude 37 let, co Boris Becker poprvé zvedl nad hlavu wimbledonskou trofej. Tehdy to byla celkem velká senzace. Jako sedmnáctiletý se stal nejmladším vítězem turnaje v historii, navíc vyhrál jako nenasazený hráč.

Mladý nazrzlý blonďák se stal rázem miláčkem fanoušků nejen doma v Německu. Diváky si získával osobitým herním stylem, založeným na tvrdém podání a rychlém přechodu na síť, ale i velkou obětavostí, s níž se vrhal za zdánlivě ztracenými míčky. Ostatně i při prvním wimbledonském finále si kvůli svým střemhlavým skokům a pádům zašpinil tričko tak, že se musel převléct.

Dnešní obrázek Borise Beckera je úplně jiný. Pověst geniálního a zarputilého tenisty během let postupně zastřely jeho aféry se ženami, potíže s daňovým úřadem, ale především finanční nerozvážnost, která se projevila dluhy v řádu desítek milionů eur a skončila osobním bankrotem.

Právě v těchto dnech Becker čeká na rozhodnutí, zda se bude muset ze svého londýnského bytu přestěhovat do vězeňské cely. Kvůli tomu, že se snažil část majetku ukrýt před konkurzem, mu hrozí až sedm let za mřížemi.

Londýnský soud se v první polovině měsíce usnesl, že nyní čtyřiapadesátiletý Becker porušil zákon, když část svých peněz převedl na jiné lidi, hlavně na svoji bývalou manželku Barbaru nebo na nynější manželku Lilly, se kterou už nežije. Insolvenčnímu správci nepředal ani všechny trofeje a medaile, včetně wimbledonských pohárů.

Bývalá jednička tenisového žebříčku ATP se obhajovala i tím, že některé trofeje prostě zmizely. Soud však Beckerovi příliš neuvěřil a koncem dubna má oznámit, jestli ho pošle do vězení. V neprospěch bývalého tenisty svědčí, že i jako člověk v insolvenci utrácel vysoké částky za luxusní zboží, jezdil v drahém autě a žil v penthousu nedaleko Temže, jehož cena se před pár lety odhadovala na pět milionů liber.

Foto: Profimedia.cz V červenci 1985 převrátil mladičký Boris Becker tenisový svět vzhůru nohama, když jako nenasazený triumfoval v nejprestižnějším turnaji – ve Wimbledonu.

Problémy začaly Beckera provázet zhruba od chvíle, co se rozhodl pověsit raketu na hřebík. Jako profesionální hráč si přitom vydělal pěkný základ do budoucna. Jen na odměnách z turnajů to bylo více než 25 milionů dolarů a ještě více měl dostat od sponzorů. Během své patnáctileté kariéry vyhrál skoro 50 turnajů ATP, třikrát byl první ve Wimbledonu (v letech 1985, 1986 a 1989), dvakrát vyhrál další grandslamový turnaj Australian Open a jednou US Open.

V roce 1999, kdy skončil s tenisem, Becker počal nemanželskou dceru s ruskou modelkou a servírkou Angelou Jermakovovou. Následovala žaloba o otcovství, testy DNA, rozvod s první ženou Barbarou po sedmiletém manželství a hlavně propírání jeho života na prvních stránkách bulváru.

S odstupem Becker vzpomínal, že se po skončení aktivní kariéry musel hledat. „Ve sportu se vám říká starý, když je vám 31 let. Ovlivňuje to vaši sebedůvěru. Trvalo mi pár let, než jsem se předefinoval. Nevěděl jsem, co si jako povolání napsat do pasu. Bývalý tenista? Jde o to najít si novou roli, která vás bude co nejvíce uspokojovat,“ řekl s odstupem.

Three-time Wimbledon champion Boris Becker guilty of four charges https://t.co/I5wIq9qjn4 — Daily Mail Online (@MailOnline) April 8, 2022

V nové roli každopádně příliš úspěšný nebyl. Vydělával si různým způsobem, například jako komentátor BBC nebo profesionální hráč pokeru. Několik let také trénoval špičkového srbského tenistu Novaka Djokoviče, trvale se však jako kouč neuchytil. Slavně nedopadly ani jeho investice. Dlouhá léta vlastnil například několik autoprodejen Mercedes v severním Německu, nakonec je ale prodal.

Hlavně se však čím dál víc potýkal s vlastní lehkovážností ve vztahu k penězům. Ještě během aktivního hraní si prošel prvními peripetiemi s porušováním zákona. Doplatil na to, že si nahlásil trvalé bydliště v Monaku, většinu času přitom trávil v Německu. V důsledku tam měl platit i daně, což neudělal.

Už v roce 1998 provedly německé úřady razii v mnichovském domě, kde v té době žili jeho rodiče. Pro Beckera to prý byl traumatizující zážitek, protože jeho otec se v té době léčil doma s rakovinou. Za daňové úniky mu hrozilo pětileté vězení, nakonec ale vyvázl s podmínkou a pokutou.

Jestli bude k Beckerovi podobně shovívavý i britský soud, který má vyřknout trest za „odklonění“ části majetku z konkurzní podstaty, je ve hvězdách. Na problémy s dluhy si někdejší tenisový zázrak zadělával dlouho. Nepromyšlené investice, drahý životní styl, vydržování partnerek, ale i vysouzené dávky pro děti se podepsaly na tom, že se nároky věřitelů nakonec vyšplhaly až do výše 60 milionů eur.

Nach neun Jahren Ehe: Lilly Becker zur Trennung von Boris: "Es tut so unglaublich weh" Nach der Trennung von Boris: Lilly Becker gibt im stern exklusiv Einblick in ihr Gefühlsleben. https://t.co/nm7dZPnOmP — stern (@sternde) June 6, 2018

Bankrot na Beckerův majetek byl v Británii vyhlášen před necelými pěti lety, primárně kvůli jeho dluhu vůči privátní bance. Insolvenční řízení se nicméně zadrhlo kvůli nedohledanému dlužníkovu majetku, ale i proto, že se bývalý tenista začal prokazovat diplomatickým pasem Středoafrické republiky.

Insolvenční úřady si na Beckerovo chování opakovaně stěžovaly. „Jak již bylo dříve oznámeno, insolvenční správci se nedomnívají, že dlužník projevuje plnou součinnost,“ citoval německý týdeník Spiegel z interní průběžné zprávy, kterou dostali Beckerovi věřitelé v roce 2019.

V témže roce se dražil Beckerův majetek včetně některých trofejí, ale i potítek, ponožek, tílka, obnošených tenisek nebo poháru, který někdejší tenista obdržel v roce 1989 za vítězství na US Open. Aukce vynesla celkem téměř milion eur. Na jednu stranu vysoká částka, na druhou stranu jen šedesátina celkového dluhu.