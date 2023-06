Podíl lidí, kteří nikdy neviděli sport naživo, se zdvojnásobil

Podle studie Capgemini Research Institute způsobily nárůst zejména u generace Z (18-27 let) možnosti, které nabízejí podrobné analýzy a moderní technologie.

Výzkumný ústav Capgemini uskutečnil průzkum mezi 12 000 sportovními fanoušky staršími 18 let, kteří pravidelně sledují sportovní přenosy, v 11 zemích: Austrálii, Francii, Itálii, Japonsku, Kanadě, Německu, Nizozemsku, Spojeném království, Španělsku, Švédsku a USA.

„Lidé si zvykli sledovat sport v televizi, už je z toho téměř norma,“ přidává se sportovní psycholog John Quinn. „Dívat se doma je mnohem levnější a jednodušší. Naučili jsme se to za pandemie a kvalita přenosů i podrobné statistiky udělaly zážitek zábavnější.“

Marketér Janča ale soudí, že například statistiky nemusí jít proti přímé návštěvě stadionu. „Naopak, je to skvělý doplněk živého sledování sportu,“ připomíná. „Každý fanoušek má v kapse aplikaci Livesportu, kde najde nejen ty statistiky, ale díky ní může sledovat i jiné právě hrané zápasy. Napříč sporty, zeměmi a soutěžemi. Tak to prostě je a bude a je to fajn a pohodlné.“