Ruští a běloruští sportovci mohou na OH do Paříže. Hrozí bojkot?

Co znamená ta „neutralita“? Už v únoru vyzvalo 30 zemí, včetně USA, Francie nebo Británie, aby MOV svoji představu upřesnil. Je vcelku jasné, že na hrách nebudou ruské a běloruské vlajky, nebudou se hrát hymny, nebudou tu národní reprezentace. Ale co dál charakterizuje „neutrálního“ sportovce?

Jenže Thomas Bach a MOV to vidí jinak, podle nich se nesmí uplatňovat princip kolektivní viny. To by bylo porušení Olympijské charty. A porušením Olympijské charty by byl i bojkot her. Ukrajině, která k bojkotu vyzývala, a všem ostatním zemím, které by na něj přistoupily, hrozí sankce.