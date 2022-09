Serena vypadla, US Open mohlo konečně normálně začít

První je neúčast jednoho z nejlepších tenistů světa Novaka Djokoviče. Američané nepustili Srba na turnaj kvůli tomu, že není očkovaný proti covidu-19. Turnaj to sportovně poškodilo.

Nejdříve to vypadalo, že vůbec nebude hrát, pak se na turnaji skutečně objevila a vypuklo šílenství. Když v druhém kole porazila druhou nasazenou Estonku Anett Kontaveitovou, začali někteří odborníci hned spekulovat, zda z toho nebude další vítězné tažení až k titulu.

Utkání mělo zvláštní atmosféru a daleko k fair play. Publikum při chybách soupeřek burácelo. Serena Williamsová mohla odejít jako královna, kdyby zastavila řev zdviženou rukou a řekla: „Díky, že mi fandíte, ale já chci úctu k soupeřkám.“ Publikum by ji poslechlo. Ale ona to neudělala, soustředila se jen na sebe. Tak to ostatně dělala vždycky.