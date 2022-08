Covidová smyčka se stahuje. Šance tenisové megahvězdy na US Open klesají

Vyčkávací hra pokračuje.

Z účasti či neúčasti Novaka Djokoviče na US Open vzniká dokonalý rébus, který zamotává před americkým turnajem roku hlavy organizátorů i samotných hráčů. Poslední naděje spočívá v tom, že pravidla ohledně covidu-19 byla nedávno v USA uvolněna. Jenže Američané podrobnosti případných změn dosud nezveřejnili.

Celé to proto dostává pachuť absurdního divadla, protože se ukazuje, jak nelogické je, když po dvou a půl letech pandemie covidu-19 vyspělé země mají nastavena odlišná pravidla. V Austrálii Djokovič hrát nemohl, na French Open i ve Wimbledonu naopak ano, a dokonce se tam setkal s královskou rodinou. Na US Open už to ale zase vypadá, že hrát nebude.

Djokovič dostal začátkem tohoto měsíce naději, že by mohl na US Open být, když americké Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC), které je zodpovědné za zdraví a bezpečnost obyvatel USA, vydalo nové pokyny uvolňující pravidla, jež se týkají distancování a karantény. Slíbilo přitom v nejbližší době aktualizaci cestovních doporučení. To vypadalo pro Djokoviče nadějně.

Téměř dva týdny po tomto oznámení však žádnou aktualizaci CDC nevydalo. Jeho webová stránka uvádí, že nejnovější aktualizace se přezkoumává. Zatím proto platí původní, neaktualizovaná pravidla. Ta uvádějí, že všichni neameričtí občané a státní příslušníci musejí být před vstupem do země plně očkováni.

Hovořilo se také o možnosti udělení výjimky. Na základě dlouhodobé praxe s orgány USA to však vypadá jako zcela nereálné. Djokovič na 99 % nemůže očekávat, že by mu (či komukoli jinému) byla udělena výjimka z pravidel očkování. Tak to prostě v USA nefunguje.

Navíc Americká tenisová asociace potvrdila, že se v této věci bude držet vládního postoje. Aspoň tedy nehrozí, že by nastal podobný „guláš“ jako před Australian Open, kdy tenisové orgány Srba k turnaji pozvaly, ale vládní instituce mu účast nejprve znemožnily, pak povolily a pak zase znemožnily.

Djokovič se připravuje a čeká

Sám Djokovič se k celé situaci staví zatím se stoickým klidem. Po zisku 21. grandslamového titulu ve Wimbledonu v červenci ale nehrál, protože nemohl odcestovat na poslední turnaje ATP Tour v Kanadě a Spojených státech. Přišel tak o Cincinnati Open, což je generálka na US Open, stejně jako o významný Rogers Cup v Montrealu. Tím propásl klíčovou přípravu na tvrdých kurtech.

Momentálně čeká v Srbsku, kde trénuje. Objevil se na snímku z uplynulého týdne, jak sleduje zápas vodního póla, ale také basketbalový zápas ve Slovinsku.

Medveděv: Chci, aby hrál

Podpora Djokovičovi mezitím spíš roste. Už téměř 50 000 lidí podepsalo petici, která požaduje, aby mohl US Open hrát. Sám Srb zveřejnil 30. července na Instagramu, že je vděčný za tolik zpráv o podpoře. „Připravuji se, jako kdyby mi bylo dovoleno soutěžit, zatímco čekám, až uslyším, jestli budu moci cestu do USA uskutečnit,“ napsal k videu, jak trénuje na kurtu s tvrdým povrchem.

Solidaritu nachází i mezi současnými a bývalými špičkovými hráči. Světová jednička Daniil Medveděv, který porazil Djokoviče v loňském finále US Open, řekl, že by rád viděl 21násobného grandslamového šampiona zpět v New Yorku. „Ano, jistě. Ale nemůžu nic dělat. Pravidla určuje vláda, takže nevím, jestli se to může změnit, nebo ne. Pokud se mě ptáte, tak určitě chci, aby Novak hrál. Líbí se mi, když jsou v turnaji nejlepší hráči na světě,“ zdůraznil Medveděv.

Americký tenisový veterán John Isner pak označil situaci za „šílenou“, zatímco sedminásobný grandslamový šampion John McEnroe řekl, že mu to celé připadá jako vtip. „Nemyslím si, že je to fér. Já sám bych si nechal dát vakcínu a šel hrát, ale on je o tom celém velmi silně přesvědčený a to musíš respektovat. V tuto chvíli, dva a půl roku od začátku pandemie, kdy všichni lidé o covidu-19 vědí víc, je představa, že sem nemůžete přijet hrát, jako špatný vtip,“ řekl McEnroe.

Tato podpora je pro Djokoviče důležitá, ale opět těžko ovlivní rozhodování amerických úřadů. A proto se bude čekat do posledního okamžiku, zda CDC vydá nějakou aktualizaci, nebo ne.

3 varianty změn v pavouku turnaje

Zajímavá je situace kolem Djokovičova nasazení do pavouku turnaje. Podrobně to vysvětluje například Eurosport.com. Srb je aktuálně přihlášen do turnaje a je nasazen po odstoupení Alexandera Zvereva jako č. 5. Nejistota kolem jeho zapojení má však pro losování několik důsledků. Bude záležet na tom, zda z turnaje odstoupí a kdy přesně.

Anketa Měl by podle vás Novak Djokovič hrát na US Open? Ano. 65,1 % Ne. 34,9 % Celkem hlasovalo 407 čtenářů.

Losování US Open je naplánováno na čtvrtek 25. srpna, kdy se stanoví všechny zápasy prvního kola a vytyčí se potenciální postup hráčů do finále. V losování dvouhry mužů a žen je 32 nasazených hráčů podle umístěných ve světovém žebříčku. V mužích bude nejvýše nasazeným Daniil Medveděv, v ženách Iga Swiateková.

Djokovič je sice až světová šestka, ale na US Open je zatím pátým nasazeným, protože Zverev vypadl kvůli zranění kotníku, které si přivodil v semifinále French Open.

Je to jednoduché? Vůbec ne…

Stejně jako v případě Zverevova odstoupení, ke kterému došlo v pondělí, tak se i v případě Djokovičova odstoupení před čtvrtečním losováním každý hráč v pavouku jednoduše posune o jedno místo výš. Současný šestý nasazený Casper Ruud by zaujal Djokovičovo místo jako pátý, sedmý Felix Auger-Aliassime by se posunul na šestku a tak dále. Konečně Srb Miomir Kecmanovič, aktuálně 33. nejvýše umístěný hráč v losování, by se v případě Djokovičova odstoupení ještě před losováním stal posledním nasazeným hráčem.

Potud to vypadá jednoduše. Ale… pokud Djokovič neodstoupí před čtvrtečním losováním, pak se vše změní. Grandslamová pravidla Mezinárodní tenisové federace uvádějí, že jakékoli volné místo vytvořené stažením hráče bude obsazeno následovně:

„Pokud dojde ke stažení hráče mezi 5. až 16. nasazenou pozicí, 17. nasazený se přesune do uvolněné pozice a 17. pozice bude obsazena dalším nejvýše umístěným hráčem.“ Vzhledem k tomu, že Djokovič je pátý nasazený, pokud odstoupí až po losování, ale dříve, než bude zveřejněno pořadí hry pro první den (což by mělo být někdy v neděli 28. srpna), pak by 17. nasazený Roberto Bautista Agut postoupil na 5. místo a Srb Kecmanovič by se posunul na místo 17.

Ale existuje i další scénář. Co když Djokovič odstoupí až po zveřejnění pořadí hry pro první den? Pokud zůstane v losování, měl by hrát svůj zápas prvního kola buď v pondělí, nebo v úterý. Může se rozhodnout čekat až do poslední chvíle, zda se změní pravidla a bude mu dovoleno vstoupit do země.

Bude se čekat do poslední chvíle?

To je ostatně velmi pravděpodobné. Djokovič nebude mít nejmenší zájem odcházet z turnaje dříve, než bude nezbytně nutné. Pokud se tak stane, pak jeho místo v losování obsadí první „šťastný poražený“ hráč, který prohrál v kvalifikaci. To se ostatně stalo už na začátku letošního roku na Australian Open, kdy Djokovič mohl vstoupit do země, ale poté mu bylo zamítnuto vízum a musel se stáhnout z losování. Djokovičovo místo v prvním kole tak zaujal 146. hráč světového žebříčku Salvatore Caruso, který prohrál s Japoncem Taró Danielem ve třetím kole kvalifikace.

Pro někoho jsou Djokovičovy důvody, že se nenechal očkovat, možná nepochopitelné. Začátkem tohoto roku řekl, že se nechce nechat očkovat, protože podporuje svobodu volby, co si člověk nechá dát do těla. „Principy rozhodování o mém těle jsou důležitější než jakýkoli titul nebo cokoli jiného. Snažím se být v souladu se svým tělem, jak jen to jde,“ prohlásil.