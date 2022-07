V covidové aféře našel Djokovič přítele. Ve Wimbledonu ho zdolal jen o fous

„Nepustit Djokoviče hrát, to není fér řešení,“ řekl tehdy Nick Kyrgios. Celosvětová covidová epidemie stále příliš neustupovala. A Austrálie čelila šíření nemoci sadou velmi přísných opatření a nařízení. Srbský tenista Novak Djokovič jejich regulím nevyhovoval, protože nebylo očkován. Ne že by zapomněl. Nechtěl. Právě srbský tenista patřil mezi mediálně nejznámější odpůrce očkování.

Naději na start v prvním grandslamovém turnaji sezony Djokovič ztratil. Ale zase našel nového přítele. Slova vyřčená v rámci Kyrgiosovy podpory si Novak bude nejspíš pamatovat velmi přesně a velmi dlouho. Podpoří-li vás v něčem důležitém jediný chlapík, nikdy mu to nezapomenete. Na pevnosti a síle nového přátelství mezi těmito dvěma tenisty tedy nemohla nic změnit ani skutečnost, že se zrovna oni dva prokousali pavoukem až do finále na wimbledonské trávě.

Hra, sada, zápas. Je dobojováno a důstojně kráčející Djokovič gestem rozdává fanouškům srdce směřovaná do všech čtyř světových stran. Konverzuje také s královskou rodinou. „Nick se sem určitě vrátí a bude hrát znovu finále,“ věští Australanovi, že se jeho šance ještě vrátí.

Bohužel pro něj do jeho charakteristiky patří i to, že v klíčových situacích mnohdy ztrácí koncentraci. Hádá se, vzteká nebo hlasitě konverzuje se svým týmem v hledišti.

Možná je to dokonce záměr, taktika. Pak ovšem velmi často nefunguje. A nic takového neplatilo ani v neděli na precizně koncentrovaného Novaka Djokoviče. Srb zůstal klidný a soustředěný jako sfinga. V kritickém tie-breaku Nicka úplně rozsekal.

Přesto si Australan nezaslouží, aby byl tenisově jakkoli zatracován. Jen se zeptejte slavných tenistů minulosti, co si o tom myslí.

John Newcombe: „Nick je výjimečný talent, ale nebije do stejného bubnu jako ostatní. Je to skutečný individualista.“

Tim Henman: „Kyrgios je bavič a bude hrát tenis, kterého je schopen. Dokáže porazit každého, protože je vážně talentovaný. Je však trochu jiný a říká, co si myslí.“

John McEnroe: „Kyrgios je nejtalentovanějším hráčem, kterého jsem viděl za posledních deset let. Musí se ale podívat do zrcadla, pokud se chce stát špičkovým hráčem a vyhrávat grandslamy.“

Je to tak a platí to dvojnásob, když to říká takový rebel, jakým býval na kurtech právě McEnroe. Kyrgios je prostě kontroverzní hráč, jenž podle magazínu Tennishead dostal za své temperamentní chování na kurtu více pokut než kterýkoli jiný tenista v historii ATP. V jeho bohatém repertoáru jsou nadávky, rozbíjení raket, urážky, slovní přestřelky s davem, rozhodčími i protivníky.