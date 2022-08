Djokovič má šanci na US Open. Amerika uvolňuje pravidla covid-19

Americká pravidla až dosud uváděla, že všichni neameričtí občané, kteří chtějí vstoupit do země, musejí být plně očkováni. Pro Novaka Djokoviče, jenž odmítá vakcinaci proti covid-19, to znamenalo, že by mu měl být vstup do země odepřen a nemohl by se tedy US Open zúčastnit.

Americké Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC), které je zodpovědné za zdraví a bezpečnost obyvatel USA, však oznámilo, že pravidla týkající se sociálního distancování v zemi uvolní. Brzy by mělo oznámit aktualizace týkající se cestování. To by mělo vnést zároveň definitivní jasno kolem Djokovičovy účasti.

Pokud budu mít povolení, budu tam. Pokud ne, nebudu tam – není to žádný konec světa. Novak Djokovič

„Tyto aktualizované pokyny se mají vztahovat na komunitní nastavení. V nadcházejících týdnech bude CDC pracovat na sladění samostatných dokumentů s pokyny, jako jsou dokumenty pro zdravotnická zařízení, kolektivní zařízení s vyšším rizikem přenosu a cestování, s dnešní aktualizací,“ uvedlo americké středisko v prohlášení.

Už v červnu CDC uvedlo, že nebude vyžadovat, aby se cestující v letecké dopravě mířící z cizí země do USA prokázali negativní test na covid-19 nebo dokumentaci o uzdravení, než nastoupí na let.

Djokovičův přístup k očkování významně narušil jeho sezónu 2022, když mu byl v lednu zamítnut vstup do Austrálie a následně vynechal Australian Open. Kvůli americkým pravidlům pak také zmeškal začátek severoamerické série před posledním grandslamem roku ve Flushing Meadows, který začíná 29. srpna.

Americké úřady už dříve oznámily, že neplánují udělit Djokovičovi ani komukoli jinému výjimku z pravidel očkování. Tenisová asociace Spojených států (USTA ) k tomu sdělila, že se bude v této věci držet vládního postoje. Tím by se aspoň předešlo ostudným tahanicím, které provázely Djokovičovu snahu hrát Australian Open.

Strategický posun vlády USA

Sám srbský tenista už dříve řekl, že stále doufá, že se US Open zúčastní, ale pouze v případě, že mu to bude dovoleno. Nemá zároveň v úmyslu se kvůli tomu nechat očkovat. „Nepojedu do Ameriky, když nebudu mít povolení, australská sága pro mě nebyla vůbec příjemná,“ řekl v červenci. „Mám svůj postoj a jsem zastáncem svobody výběru, co je pro vás nejlepší. Respektuji všechno a všechny a očekávám, že lidé budou alespoň respektovat mé rozhodnutí. Pokud budu mít povolení, budu tam. Pokud ne, nebudu tam – není to žádný konec světa,“ zdůraznil.

Jak uvedl list The Washington Post, CDC uvolnila mnohá ze svých doporučení pro boj s koronavirem, což je strategický posun, který při omezení šíření viru klade větší břemeno na jednotlivce než na školy, podniky a další instituce.

Ty už nemusejí prověřovat zdánlivě zdravé studenty a zaměstnance. CDC klade menší důraz na sociální distancování – a nové pokyny upustily od standardu distancování „šesti stop“. Neplatí také karanténa pro neočkované lidi. Agentura se nyní zaměřuje na vysoce zranitelné skupiny obyvatel a na to, jak je chránit. Nikoli na velkou většinu lidí, kteří v tuto chvíli mají určitou imunitu proti viru a je nepravděpodobné, že by vážně onemocněli.

„Nová doporučení signalizují, že Bidenova administrativa a její lékařští poradci se rozhodli, že nižší úmrtnost na covid-19 u silně očkované populace umožňuje méně náročný soubor pokynů,“ uvedl americký list.

Djokovičův případ vyvolává emoce jak mezi tenisovými fanoušky, tak i mezi samotnými tenisty. Američan John Isner, 33. hráč světového žebříčku, například označil Djokovičovu absenci na grandslamu, který už třikrát vyhrál, kvůli statusu očkování za naprosté šílenství.

Jiný americký tenista Tennis Sandgren už v červnu zveřejnil tweet: „Je docela ostudné, že USTA nebude bojovat za výjimku pro Novaka. Není překvapením, že vláda nezměnila svou archaickou politiku. Já můžu hrát, ale on ne? Směšné.“